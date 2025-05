Festa no chiqueiro

Assim como tem acontecido desde 2017, o Flamengo venceu o Palmeiras no Allianz Parque: 2 a 0. Arrascaeta, de pênalti, e Ayrton Lucas marcaram os gols do triunfo do Mengão. O goleiro Rossi ainda defendeu uma penalidade máxima do Porco.

O resultado coloca a equipe de Filipe Luís a um ponto do time de Abel Ferreira, ainda primeiro colocado após dez rodadas.

O confronto mais esperado do Brasileirão até o momento foi recheado de polêmicas. O árbitro Ramon Abatti Abel marcou mão de Varela dentro da área. O Fla reclamou bastante do lance e, após revisão no VAR, a penalidade máxima foi confirmada. Foi nesse momento que Rossi brilhou e defendeu a cobrança de Piquerez.

Na etapa final, aconteceu outra polêmica dentro da área. Arrascaeta driblou Murilo e foi derrubado. O camisa 10 do Mengão reclamou de falta. O árbitro a princípio mandou o jogo seguir, mas após analisar o VAR deu pênalti para o Mengão.

Arrascaeta bateu e colocou o Mengão na frente. Oitavo gol do artilheiro do Brasileirão.

O Fla ainda pediu a expulsão de Gustavo Goméz por falta em Luiz Araújo. O palmeirense já tinha cartão amarelo e, caso recebesse o segundo, seria expulso, mas o árbitro apenas marcou falta.

Após sofrer o gol, o Palmeiras fez mudanças para ficar mais ofensivo, foi para o abafa e criou chances, com Mauricio aos 31, e Flaco López, aos 33, mas Rossi estava em uma tarde iluminada.

Quase no apagar das luzes, o Mengão trabalhou bem a bola e Ayrton Lucas marcou o segundo para fechar o caixão do Porco.