Convocação de Ancelotti na seleção brasileira: onde assistir ao vivo e o que esperar

Novo comandante da seleção brasileira, Carlo Ancelotti desembarcou no Rio de Janeiro na noite do último domingo. Nesta segunda, o treinador fará a primeira convocação, a partir das 15 horas (de Brasília). O italiano também será apresentado de maneira oficial.

Ancelotti anunciará os 23 jogadores convocados para as partidas contra Equador e Paraguai, pelas Eliminatórias Sul-Americanas para a Copa do Mundo de 2026. O canal oficial da CBF no Youtube e o SporTV transmitem a convocação ao vivo.

O técnico estreia no comando da equipe brasileira contra o Equador, em Guayaquil, no dia 5 de junho, às 20 horas (de Brasília). No dia 10 de junho, o Brasil recebe o Paraguai, às 21h45 (de Brasília), na Neo Química Arena.

Carlo Ancelotti já tinha enviado à CBF uma pré-lista com os nomes de 52 jogadores. Alguns nomes dessa pré-lista vazaram nos últimos dias, como: Dodô (Fiorentina), Vanderson (Monaco), Caio Henrique (Monaco), Andrey (Strasbourg), Pedro (Brighton), Evanílson (Bournemouth), Igor Paixão (Feyenoord), Hugo Souza (Corinthians), Oscar (São Paulo), Neymar (Santos), Fabrício Bruno (Cruzeiro), Igor Jesus (Botafogo), Alex Telles (Botafogo), Danilo, Wesley, Léo Ortiz, Alexsandro, Gerson e Pedro (todos do Flamengo).

O volante Casemiro e os atacantes Raphinha e Vinicius Júnior devem integrar a convocação de Carlo Ancelotti nesta segunda-feira. Vini Jr se recuperou recentemente de lesão e esteve em campo no último sábado, na vitória do Real Madrid sobre a Real Sociedad, pela última rodada do Campeonato Espanhol.

Existe a expectativa em torno da convocação de Neymar. O astro do Santos está na pré-lista e recuperado de uma lesão muscular na coxa esquerda. O jogador atuou pela equipe santista nas partidas contra CRB, pela Copa do Brasil, e Vitória, pelo Brasileirão.

Por outro lado, os atacantes Rodrygo e Endrick, ambos do Real Madrid, são desfalques na convocação, uma vez que estão lesionados.