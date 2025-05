Chefe da McLaren exalta Norris em Mônaco e projeta sequência de vitórias do britânico na F-1

A atuação de Lando Norris no Grande Prêmio de Mônaco não passou despercebida dentro da McLaren. Após a vitória do britânico nas ruas de Montecarlo, Andrea Stella fez questão de ressaltar a consistência e a frieza do piloto ao longo de um fim de semana que o chefe de equipe descreveu como "muito, muito bem gerenciado e executado". Para o dirigente, o desempenho reforça que Norris vive um momento especial e tem potencial para iniciar uma sequência positiva na temporada.

"Eu acho que o Lando manteve os altos padrões, a qualidade de execução e a lucidez que ele teve durante todo o fim de semana, preciso dizer", afirmou Stella. "Ele foi mais rápido desde a primeira volta no primeiro treino livre e foi evoluindo para capitalizar na pole position." A corrida deste domingo marcou a segunda vitória de Norris em 2025, mas, mais do que isso, foi a consolidação de uma performance sólida desde os treinos até a bandeirada final.

Embora o britânico tenha cometido um leve erro logo na largada, ao travar os pneus na curva Saint Dévote, o chefe da McLaren destacou a capacidade do piloto de reagir com rapidez e manter o controle da situação. "Hoje ele passou por diversas situações que exigiram sangue frio, eu diria. Então, realmente acredito que o Lando merece ser elogiado por um fim de semana muito bem conduzido", completou.

Stella também indicou que o atual momento pode ser apenas o início de algo maior. "Acho que isso é só o começo de muitas outras (vitórias) que virão no futuro", projetou. Apesar do triunfo em Mônaco, Norris ainda ocupa a segunda colocação no Mundial de Pilotos, com 158 pontos, três a menos que seu companheiro de equipe, Oscar Piastri. Oficialmente, a equipe evita definir um favorito interno e segue dando liberdade para que os pilotos resolvam suas disputas na pista.

Durante a prova, a escuderia teve decisões estratégicas importantes a tomar, sobretudo no momento em que Norris precisou passar por um segundo bloco de retardatários, com Charles Leclerc se aproximando. Segundo Stella, o time reagiu bem à ameaça de um possível undercut da Ferrari. "A equipe de estratégia foi afiada em reconhecer o risco e chamar o Lando. A parada foi boa e conseguimos neutralizar esse ataque do Leclerc."

A McLaren saiu de Mônaco com seus dois carros no pódio, mas foi Norris quem concentrou os elogios do chefe. Ao citar o britânico, Stella reforçou sua confiança no que ainda está por vir. "Ele tem mostrado não só velocidade, mas maturidade. E esse tipo de performance, com frieza e execução precisa, tende a se repetir. Estamos vendo um piloto crescer corrida após corrida", finalizou.

Os pilotos voltam às pistas neste fim de semana para o Grande Prêmio da Espanha, no circuito da Catalunha. A corrida está prevista para as 10h, de domingo, dia 1.