Ancelotti apresentado

Momentos antes da primeira convocação como técnico da seleção brasileira, Carlo Ancelotti postou um vídeo com o texto 'Olá, Brasil' e imagens de grandes momentos com Pelé, Garrincha, Romário, Ronaldo e outros craques do futebol do país, finalizando com Vini Jr. O atacante do Real Madrid, como não podia deixar de ser, é o principal nome na lista de 25 nomes do italiano para enfrentar Equador e Paraguai, pelas Eliminatórias da Copa do Mundo, já que Neymar ficou fora.

"Primeiras impressões são muito bonitas. É uma honra e um grande orgulho de comandar a seleção que é a melhor do mundo. Eu tenho pela frente um grande trabalho, muita animação que o Brasil volte a ser campeão. Vamos juntos, precisamos de todos vocês. É a minha primeira vez, estou muito contente. É muita responsabilidade , agradeço à CBF por me trazer e ao Real Madrid de me liberar para essa oportunidade. Vamos começar logo, desafio é muito grande. Sempre tive conexão especial com esse país", disse Carlo Ancelotti.