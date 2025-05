Manter sonho do bi vivo

O Botafogo entrará em campo hoje para jogar a vida na Libertadores. Atual campeão, o Glorioso precisa da vitória sobre a Universidad de Chile, às 21h30 (de Brasília), no Nilton Santos, para avançar ao mata-mata do torneio continental. O time de Renato Paiva se apega no bom desempenho como mandante para seguir em frente em busca do bicampeonato.

Além disso, espera manter a escrita de marcar em todos os jogos em casa sob comando do técnico português. Foram 19 gols feitos e apenas quatro sofridos.

A equipe de Renato Paiva não atuou na última rodada do Brasileirão, já que o confronto com o Ceará foi remarcado. Com isso, teve mais tempo para descansar e se preparar. Na Libertadores, o Glorioso acumula três vitórias e duas derrotas — não empatou nenhuma vez. Para se classificar, precisa vencer, já que o empate pode não ser suficiente. Como o confronto é direto, o Botafogo depende somente de si. Se perder, estará fora e disputará os playoffs da Sul-Americana. Na escalação, Renato Paiva aposta em Artur e Igor Jesus como principais esperanças de gol. Na defesa, a dúvida está entre David Ricardo e Alexander Barboza.

Até aqui, disputou sete jogos com o apoio da torcida, venceu seis e empatou um. A promessa é de casa cheia para empurrar o time rumo à classificação às oitavas de final.