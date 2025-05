Dia do Caldeirão ferver com Vascão

O Vascão entra em campo hoje para decidir a vida na Sul-Americana. O Gigante da Colina encara o Melgar-PER, às 19h (de Brasília), em São Januário. Com um triunfo simples, o time da Colina garante o segundo lugar do Grupo G e terá um playoff pela frente antes das oitavas de final.

Dessa forma, a partida será uma verdadeira 'final'. Afinal, o Cruz-Maltino soma 5 pontos, enquanto o adversário peruano tem 7. O Lanús, por sua vez, é líder com 11 e já garantiu o primeiro lugar da chave. De acordo com o regulamento, os segundos colocados enfrentarão os times que ficarem em terceiro nas chaves da Libertadores.

Para o confronto, o técnico Fernando Diniz não terá Hugo Moura, que tomou cartão vermelho no revés para o Lanús, assim como Payet, David e Estrella, que se recuperam de suas respectivas lesões. Diante disso, Mateus Carvalho e Sforza brigam por uma vaga no meio de campo. Por outro lado, o comandante terá o retorno de Philippe Coutinho, que desfalcou a equipe no clássico com o Fluminense devido à suspensão. Na frente, Vegetti segue como a principal esperança de gols para que o time saia de campo com os três pontos.