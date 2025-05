Pedrinho na seleção brasileira

Pedrinho será o chefe de delegação da seleção brasileira nos jogos contra o Equador e o Paraguai, os primeiros jogos de Carlo Ancelotti na Seleção. O presidente do Vasco estará com o Brasil na próxima Data Fifa, em junho. A informação é do jornalista Lucas Pedrosa.

O convite partiu da CBF nos últimos dias. Pedrinho aceitou e estará com a Seleção nos primeiros jogos de Ancelotti no cargo. É uma prática comum a CBF convidar presidentes de clubes para serem chefes de delegação a cada Data Fifa.

A atual gestão do Vasco tem bom relacionamento com Samir Xaud, novo presidente da CBF, e com Rodrigo Caetano, diretor de seleções da CBF.