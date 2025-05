Botafogo-SP vence CRB com gols relâmpagos e sai da faixa de queda da Série B

Depois de duas derrotas seguidas, o Botafogo-SP se reabilitou e saiu da zona de rebaixamento da Série B do Campeonato Brasileiro, na estreia do técnico Allan Aal. Na primeira partida do novo "chefe", a equipe paulista recebeu e venceu o CRB, pelo placar de 2 a 1, no estádio Santa Cruz, em Ribeirão Preto, na noite desta segunda-feira. O destaque ficou para os gols do time mandante, ambos nos primeiros minutos, do primeiro e segundo tempo.

Com este resultado, o Botafogo-SP saiu da zona de rebaixamento e agora aparece na 15ª colocação com oito pontos. Já o CRB, que eliminou o Santos, nos pênaltis, na terceira fase da Copa do Brasil no meio de semana, viu sua série de quatro jogos sem derrota na Série B chegar ao fim. Mas segue na parte de cima da tabela, em sexto com 15 pontos, embora tenha perdido a chance de entrar no G-4.

A sorte conspirou a favor do Botafogo-SP que abriu o placar logo em sua primeira descida ao ataque. No primeiro minuto do duelo, Matheus Régis serviu Gabriel Risso pelo lado esquerdo, que foi até a linha de fundo e cruzou na cabeça de Alexandre Jesus. Ele cabeceou no contrapé do goleiro, que nada pode fazer.

A partir daí, o CRB foi tentando equilibrar as ações. A resposta veio aos 23 minutos, quando Thiaguinho bateu cruzado e obrigou Victor Souza a se esticar inteiro para espalmar para fora. Os minutos finais da primeira etapa seguiram movimentados, mas sem mudança no placar.

Na volta do intervalo, assim como aconteceu na primeira etapa, o Botafogo-SP ampliou logo no primeiro lance. Alexandre Jesus recebeu livre na área e chutou firme. No primeiro momento, Matheus Albino fez a defesa, mas deu rebote nos pés de Jonathan Cafu que só completou para as redes.

Apesar da desvantagem ainda maior, o CRB não desistiu e descontou aos 17 minutos. Depois de um escanteio cobrado na área, Victor Souza fez a defesa, mas deixou a bola nos pés de Higor Meritão, que chutou firme para o fundo da rede. Mas, depois disso, apesar das diversas tentativas, não conseguiu empatar.

Agora, os dois times voltam a campo para a disputa da 10ª rodada da Série B. Na quinta-feira (29), o Botafogo-SP faz um duelo paulista contra a Ferroviária, fora de casa, na Arena Fonte Luminosa, em Araraquara, às 21h35. No domingo, o CRB recebe o Remo, no estádio Rei Pelé, às 18h.

FICHA TÉCNICA

BOTAFOGO-SP 2 X 1 CRB

BOTAFOGO-SP - Victor Souza; Jeferson, Edson, Rafael Milhorim e Gabriel Risso; Gabriel Bispo (Pedro Tortello), Alejo Dramisino (Sabit) e Leandro Maciel; Jonathan Cafu (Robinho), Alexandre Jesus (Pablo Thomaz) e Matheus Régis (William Lins). Técnico: Allan Aal.

CRB - Matheus Albino; Weverton (Hayner), Henri, Luís Segovia e Matheus Ribeiro; Higor Meritão (Daniel Lima), Danielzinho e Gegê; Douglas Baggio (Rafinha), Thiaguinho (Vinícius Nunes) e Breno Herculano (Mikael). Técnico: Eduardo Barroca.

GOLS - Alexandre Jesus, a um minuto do primeiro tempo; Jonathan Cafu, a um, e Higor Meritão, aos 17 do segundo.

CARTÕES AMARELOS - Douglas Baggio, Henri e Higor Meritão (CRB).

ÁRBITRO - Afro Rocha de Carvalho Filho (PB).

RENDA - R$ 42.400,00.

PÚBLICO - 1.715 pagantes/1.883 total.

LOCAL - Estádio Santa Cruz, em Ribeirão Preto (SP).