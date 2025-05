Botafogo encara a Universidad de Chile em 'decisão' pela Libertadores no Engenhão

Atual campeão da Copa Libertadores, o Botafogo entra em campo nesta terça-feira, às 21h30, no Engenhão, no Rio de Janeiro, para encarar a Universidad de Chile pela sexta e última rodada da fase de grupos. Fora da zona de classificação no Grupo A, o time carioca precisa da vitória para garantir a vaga nas oitavas de final e, quem sabe, alcançar a liderança.

O Botafogo soma nove pontos, mesma pontuação do Estudiantes, mas fica atrás no saldo de gols: 4 a 2. A Universidad lidera com dez. Para avançar de fase, o Botafogo precisa vencer os chilenos para ir aos 12 pontos.

Em caso de vitória, garante pelo menos o segundo lugar e a vaga no mata-mata. Para ficar em primeiro, precisará torcer para que o Estudiantes não supere o eliminado Carabobo-VEN, com um ponto, com uma diferença superior à do time brasileiro. O terceiro colocado vai aos playoffs da sul-americana.

O duelo não será fácil. A Universidad de Chile está invicta fora de casa nesta edição do torneio e vive bom momento após a goleada por 4 a 0 sobre o próprio Carabobo. O Botafogo, por outro lado, vem em recuperação e embalado pelas vitórias consecutivas sobre Carabobo (2 a 1) e Estudiantes (3 a 2), resultados que devolveram a confiança à equipe de Renato Paiva.

O time brasileiro tem um histórico equilibrado contra times do Chile. Em 27 jogos, somando Libertadores, Sul-Americana e amistosos, foram 11 vitórias, 6 empates e 10 derrotas. Agora, a missão é vencer para seguir vivo na defesa do título continental.

Para a partida decisiva, o técnico Renato Paiva terá reforços importantes. O meia Savarino, recuperado de uma lesão na coxa direita, está novamente à disposição após quase um mês fora. O atacante Artur, que também tratava dores musculares, deve retornar. Há ainda expectativa pelo retorno do zagueiro Barboza, que se recupera de problema no pé esquerdo.

Outra boa notícia é a liberação do atacante Mastriani, que estava fora com lesão muscular na coxa direita. Já o lateral-esquerdo Marçal, o zagueiro David Ricardo e o atacante Matheus Martins seguem como desfalques e não foram relacionados. "Estaremos um pouco mais completos para esse jogo com a La U", disse Paiva, que ainda mantém mistério sobre a escalação.

Do outro lado, a Universidad de Chile promete força máxima. Ela vem embalada pela goleada sobre o Carabobo e deve manter a base daquele jogo. Entre os nomes conhecidos do torcedor brasileiro estão o meia Aránguiz, com passagem pelo Internacional, e o atacante Di Yorio, que atuou no Vasco.

"A expectativa é de um jogo muito intenso. Precisamos manter a concentração e a mesma postura dos últimos jogos", afirmou o técnico da La U, Gustavo Álvarez.

FICHA TÉCNICA

BOTAFOGO X UNIVERSIDAD DE CHILE

BOTAFOGO - John; Vitinho, Jair, Barboza e Alex Telles; Gregore, Marlon Freitas e Savarino; Artur, Igor Jesus e Rwan Cruz. Técnico: Renato Paiva.

UNIVERSIDAD DE CHILE - Castellón; Hormazábal, Calderón, Zaldivia e Sepúlveda; Marcelo Díaz, Aránguiz e Altamirano; Guerrero, Leandro Fernández e Contreras. Técnico: Gustavo Álvarez.

ÁRBITRO - Andrés Rojas (COL).

HORÁRIO - 21h30.

LOCAL - Engenhão, no Rio de Janeiro (RJ).