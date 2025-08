Não é só Alexandre de Moraes: veja outros corintianos famosos que visitam a Neo Química Arena

A partida entre Corinthians e Palmeiras na quarta-feira, 30, na Neo Química Arena, pelas oitavas de final da Copa do Brasil, contou com a presença de Alexandre de Moraes, ministro do STF (Supremo Tribunal Federal). O time alvinegro venceu o dérbi por 1 a 0, com gol de Memphis Depay.

Torcedor declarado do clube de Parque São Jorge, Alexandre de Moraes esteve em um dos camarotes do estádio. Em determinado momento, o magistrado foi flagrado em uma foto polêmica, fazendo um gesto obsceno com o dedo médio.

Alexandre de Moraes chegou ao estádio em Itaquera acompanhado da esposa e, após ser abordado por um interlocutor, respondeu com a frase "vai Corinthians". Em março deste ano, Moraes já havia acompanhado a final do Campeonato Paulista na Neo Química Arena. Na ocasião, o Corinthians superou o próprio Palmeiras e foi campeão estadual.

Além de Alexandre de Moraes, outras personalidades costumam prestigiar os jogos do Corinthians na Neo Química Arena. Uma delas é o ator Dan Stulbach, que comparece frequentemente ao estádio na Zona Leste de São Paulo.

Alessandra Negrini também não esconde a paixão pelo time paulista. A atriz gosta de acompanhar a equipe alvinegra na arena. Ela esteve no estádio, por exemplo, na vitória por 2 a 1 sobre o Santos, na fase de classificação do Campeonato Estadual.

O apresentador Serginho Groisman é outro torcedor fanático do Corinthians e, sempre que possível, acompanha os jogos em Itaquera. Groisman, inclusive, participou ativamente da campanha de doação da "vaquinha" para quitar a dívida da Neo Química Arena.

Outros famosos e famosas já foram vistos nas arquibancadas e camarotes do estádio em Itaquera, como: Deolane Bezerra, Maisa, Mc Hariel e Luan Santana.