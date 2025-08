Crespo usa duelo com Athletico-PR na Copa do Brasil para dar ritmo e poupar elenco do São Paulo

O técnico Hernán Crespo vai usar o duelo com Athletico-PR pelas quartas de final da Copa do Brasil para dar ritmo e poupar o elenco do São Paulo. A prioridade neste momento é a disputa do Campeonato Brasileiro, competição na qual o time tricolor volta a jogar no domingo, em Porto Alegre, contra o Internacional.

No Sul, Crespo deverá escalar o time principal, ao contrário do que fez nesta quinta-feira, no MorumBIS, na vitória por 2 a 1 sobre o Athletico-PR. Já em Curitiba, mais uma vez, uma equipe alternativa deverá ser utilizada.

Em entrevista coletiva, o técnico explicou a utilização do goleiro Jandrei no jogo desta quinta-feira. "Não pretendo fazer esse rodízio, nesse caso foi prevenção de lesão. Rafael também tem dois cartões amarelos, pode acontecer que o Jandrei jogue no Brasileirão e precisamos que ele tenha ritmo. Achamos que esse era um jogo para o ritmo."

Crespo gostou da atuação são-paulina. "Podíamos ter feito mais gols e conseguido uma vitória com diferença maior." O treinador afirmou que os jogadores estão adquirindo conhecimento do que precisa ser feito dentro de campo, mas que o trabalho ainda está no início.

"Os jogadores estão entendendo bem a estrutura de jogo, a ideia, estão se divertindo dentro de campo. Ainda não aconteceu nada de especial, não ganhamos nada. Estamos no início", afirmou o técnico.

O atacante Ferreirinha falou da sua nova função como segundo atacante: "Estou me adaptando, é uma função nova, mas eu quero ajudar. Sendo por dentro ou por fora... Acho que hoje eu pude ajudar mais uma vez e a gente pôde fazer um grande jogo e sair com a vitória."