John Textor fez uma proposta para recomprar o Botafogo junto à Eagle Football Holdings e a representantes da Ares Management. A informação é do GE.

O empresário acertou a compra da SAF do Glorioso em 2022 por R$ 400 milhões. O entendimento internamente é de que o Botafogo vale bem mais, mas os valores estão mantidos em sigilo. Após o empate com o Corinthians no último dia 26, Textor confirmou que queria comprar o Botafogo e tirá-lo da Eagle.

"Eu quero comprar o Botafogo de volta e tirá-lo da Eagle. Vou continuar sendo o dono da Eagle, mas acho que seria melhor o Botafogo estando separado", contou.