Remo e Criciúma miram G-4 em duelos de opostos na 20ª rodada da Série B

A emoção na Série B do Campeonato Brasileiro segue nesta sexta-feira, quando dois jogos dão sequência à 20ª rodada da competição nacional. Os destaques ficam para Remo e Criciúma, que buscam uma vaga no G-4.

Os jogos do dia se iniciam a partir das 19h, quando o Remo fará um verdadeiro duelo de opostos contra a Ferroviária, no Mangueirão, em Belém. Com 30 pontos, o time da casa tem a mesma pontuação da Chapecoense, primeiro time no G4, ficando atrás no número de vitórias (9 a 7).

Do outro lado, com 20, os paulistas ocupam a zona de rebaixamento e estão um atrás do Volta Redonda, 16° colocado.

Pouco mais tarde, às 21h30, é a vez do Criciúma, com 29, tentar beliscar uma vaga entre os quatro primeiros diante do Operário-PR, no Germano Krüger. Os paranaenses, com 23, tentam fugir da 'zona da confusão'.

A 20ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro segue no sábado, com mais três jogos. A partir das 16h, o Novorizontino recebe o Avaí, no Jorge de Biasi, seguido por Botafogo-SP e América-MG, na Arena Nicnet, às 18h30, e Amazonas e Goiás, na Arena da Amazônia, às 20h30.

No dia seguinte, a partir das 16h, é a vez da Chapecoense receber o CRB, na Arena Condá. Mais tarde, às 18h30, Athletico-PR e Paysandu medem forças na Arena da Baixada.

A rodada se encerra na segunda-feira, com mais dois jogos: Athletic-MG e Paysandu, às 19h, na Arena Sicredi, e Cuiabá e Volta Redonda, às 21h30, na Arena Pantanal.