Vila Nova demite Luizinho Lopes após derrota para o Coritiba pela Série B do Brasileiro

A segunda passagem do treinador Luizinho Lopes no Vila Nova chegou ao fim. Na manhã desta sexta-feira, após reunião com a diretoria, ambas as partes chegaram a uma rescisão em comum acordo, apenas um dia depois da derrota por 2 a 1 para o Coritiba, pela 20ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro.

Luizinho deixa o Vila na nona colocação da tabela de classificação, com 27 pontos, três atrás da Chapecoense, primeiro time no G4, e vindo de duas derrotas consecutivas.

Contratado no início de junho para substituir Rafael Lacerda, Luizinho Lopes esteve à frente do Vila em nove partidas, onde não conseguiu emplacar uma boa sequência. Foram apenas três vitórias, dois empates e quatro derrotas, a última nesta quinta-feira, em casa, diante do Coritiba.

O time goiano tem 45% de aproveitamento na Série B e pode perder contato com os times que lutam pelo acesso. O substituto do treinador ainda não foi definido, mas a equipe terá 10 dias para se preparar para seu próximo desafio na Série B.

O Vila Nova volta a campo para a 21ª rodada da competição nacional apenas na próxima segunda-feira, quando a partir das 21h30, encara o Paysandu, na Curuzu. O novo comandante do clube poderá ter novidades para esta partida. Isso porque os meias Jean Mota e Bruno Xavier, que tratam de lesão no Departamento médico, podem voltar. Em contrapartida, o lateral-direito Elias recebeu o terceiro cartão amarelo e está suspenso.