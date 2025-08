Drugovich celebra nova chance e performance em treino da F-1: 'Estou muito satisfeito'

De última hora, Felipe Drugovich ganhou mais uma oportunidade de guiar o carro da Aston Martin na Fórmula 1. O brasileiro participou do primeiro treino livre do GP da Hungria ao substituir Fernando Alonso, com dores nas costas. Ao fim da sessão, Drugovich celebrou a oportunidade e o rendimento exibido ao longo da abertura do fim de semana em Budapeste.

"Certamente o tempo final poderia ter sido bem melhor, mas no geral estou muito satisfeito com o carro e com meu desempenho", comentou o brasileiro, que fechou a sessão em 16º e chegou a estar entre os oito primeiros colocados ao longo do treino livre.

A participação de Drugovich não estava prevista para este fim de semana. Ele foi para a pista após Alonso revelar dores musculares nas costas. O bicampeão mundial quase foi baixa também no segundo treino. Mas acabou indo para a pista. O titular da Aston Martin mostrou confiança em participar da classificação, no sábado, e da corrida, no domingo.

Sem o espanhol, a equipe britânica mandou Drugovich para o traçado húngaro para testar novidades no carro. "Aproveitamos para testar algumas peças novas na dianteira e na traseira do AMR25", revelou Drugovich.

O brasileiro só não obteve rendimento melhor ao longo do treino porque foi prejudicado pelo tráfego quando tentava voltas rápidas, com os pneus macios, os mais velozes à disposição dos pilotos.