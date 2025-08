Dia de voltar a sorrir

Visando se recuperar na temporada e abrir distância para a zona do rebaixamento, o Vasco vai para seu terceiro jogo seguido fora de casa. O Gigante da Colina enfrenta, hoje, o Mirassol, às 18h30, no estádio José Maria de Campos Maia, em Mirassol, pela 18ª rodada do Brasileirão.

Ainda em busca de sua primeira vitória desde o fim do Mundial de Clubes, o Vasco melhorou no rendimento, vindo de quatro empates consecutivos. Todos eles, aliás, com o time de Fernando Diniz criando bastantes oportunidades e travando na falta de pontaria.

O grande desfalque do Vascão será Léo Jardim. O goleiro foi expulso contra o Internacional e irá cumprir suspensão. Assim, Daniel Fuzato, que só tem duas partidas até o momento pelo Vasco, será seu substituto na meta cruz-maltina. O lateral-direito Paulo Henrique também está fora por conta do terceiro cartão amarelo.

Invicto há oito partidas na temporada, o Mirassol chega como uma das sensações do Brasileirão. Afinal, a equipe - caçula entre os 20 participantes - superou as expectativas e já aparece na sétima posição, com 25 pontos, angariando o terceiro melhor ataque do certame. Além disso, é o time que menos perdeu no torneio, empatado com o líder Flamengo, somente dois resultados negativos.