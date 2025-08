Corinthians sonha ser Fla

O presidente do Conselho Deliberativo do Corinthians, Romeu Tuma Júnior, deu uma coletiva explosiva. Ele abordou as diversas e profundas crises do clube. Tuma falou sobre o impeachment de Augusto Melo, investigações e um esquema de ingressos. A sua fala de maior impacto, contudo, foi sobre a meta para o futuro. Ao falar sobre reerguer o time, ele cravou:

"O Corinthians precisa virar essa página (do impeachment de Augusto Melo), precisa renascer das cinzas, precisa funcionar. Renascer das cinzas. Sabe por quê? Quero voar com águia, águia voa com águia. A gente quer ser um Flamengo, e vamos ser", declarou.