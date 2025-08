Pendência de Carrascal

O Flamengo segue no aguardo da documentação por parte do Dínamo de Moscou para oficializar a contratação de Jorge Carrascal. O colombiano até mesmo foi aprovado nos exames médicos e assinou contrato com o clube rubro-negro. No entanto, ainda depende da assinatura dos russos para concretizar a negociação. Até ontem, o documento não tinha chegado nas mãos da diretoria rubro-negra.

O Flamengo, aliás, pagou 12 milhões de euros (cerca de R$ 77,5 milhões) ao Dínamo Moscou, da Rússia, pela compra do jogador. O colombiano é o único dos reforços que ainda não está regularizado.