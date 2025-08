Esquiva Falcão, Hebert Conceição e Robson Conceição vencem no 'sábado de ouro' do boxe

Três dos maiores boxeadores brasileiros estiveram em ação, neste sábado, em dois eventos, e conquistaram vitórias tranquilas, que serviram para colocá-los em ritmo de luta e melhorar o cartel profissional.

Em Brasília, o ex-campeão mundial dos pesos superpenas e medalha de ouro na Olimpíada do Rio/2016, Robson Conceição, não teve grandes problemas para vencer o venezuelano Yonnaiquer Rondon por nocaute técnico no sexto round. O cartel de Robson, de 36 anos, é de 20 vitórias, três derrotas e um empate.

Na preliminar do mesmo evento, Herbert Conceição, campeão olímpico em Tóquio, manteve o cinturão brasileiros dos pesos médios, aos bater Thiago Silveira com nocaute técnico no terceiro round. O invicto lutador baiano, de 27 anos, soma agora oito vitórias.

Em Curitiba, Esquiva Falcão, medalha de prata em Londres/2012 e que chegou a disputar o título mundial dos médios da Federação Internacional de Boxe, nocauteou Vinícius Barros no segundo assalto e acumulou a 31ª vitória (21 nocautes). O pugilista de 35 anos tem duas derrotas.