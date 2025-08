Carrascal conversou com ex-Fla antes de vir pro Rio

Jorge Carrascal foi anunciado, no sábado, como novo reforço do Flamengo para o restante da temporada. Em entrevista para a 'FlaTV', o meia-atacante, que estava no Dínamo de Moscou- RUS, comentou sobre conversa com companheiro de seleção colombiana, Richard Ríos.

"Estive conversando com o Richard, que é meu companheiro na seleção. Mandei uma mensagem para o Nico (De la Cruz) e estou muito feliz, porque eles falaram super bem do clube, da cidade e da torcida", disse Carrascal.

Nome constante das convocações da Colômbia, o jogador destacou sua adaptabilidade em vários setores do campo. Atuando na Rússia, jogou pelas pontas, no ataque e no meio de campo.

"Nessa última fase que estive no time anterior, joguei em várias posições: atuei como ponta, no meio-campo, como atacante. Na verdade, posição fixa, eu não tenho", revelou.