Musa do Olimpia faz bronzeamento e posta ensaio sensual

Rio - A musa do Olimpia, Macca Avalos, deu um novo presente para os seus seguidores no Instagram (@maccaavalospy), a beldade fez um bronzeamento e depois publicou um ensaio sensual em seu perfil oficial da rede social.

"Como sempre tão linda", "A cada dia está mais bonita", "Você é perfeita, meu amor", "Parabéns por essa beleza que só aumenta", foram alguns dos comentários.

Macca Avalos é bastante conhecida no seu país e exibe fotos sensuais no seu perfil no Instagram. A beldade conta com mais de 206 mil seguidores na rede social.