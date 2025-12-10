Renovação de Abel com Palmeiras pode fazer futebol nacional ter técnico mais longevo em 30 anos

A renovação de Abel Ferreira com o Palmeiras até o fim de 2027 o coloca em uma lista de feitos raros no futebol brasileiro. Em fevereiro de 2026, ele irá superar Telê Santana como quarto trabalho mais longevo de um técnico no País.

O Mestre tem a marca de cinco anos e três meses à frente do São Paulo, de outubro de 1990 a janeiro de 1996, quase 30 anos atrás. Nesse intervalo, Telê conquistou duas Libertadores, dois Mundiais e um Campeonato Brasileiro. Ele só deixou o cargo por se aposentar do futebol após sofrer uma isquemia cerebral.

Se cumprir o vínculo com o Palmeiras até o fim, Abel Ferreira ficará próximo de Flávio Costa. O técnico do Maracanazzo teve uma de suas passagens pelo Flamengo de dezembro de 1938 a dezembro de 1946, fechando oito anos.

A lista ainda conta com o inglês Henry Welfare, que passou 10 anos e seis meses no Vasco, entre novembro de 1926 e junho de 1937; e Lula, técnico do Santos de junho de 1954 a janeiro de 1967, líder do ranking com 12 anos e sete meses.

Evidentemente, Abel Ferreira é o único capaz de aumentar sua marca. Para passar, além de Telê, o próximo da lista (Flávio Costa), o português precisaria renovar novamente ao fim de 2027 e continuar até, pelo menos, novembro de 2028.

O novo acordo de Abel com o Palmeiras não tem multa rescisória. O treinador pode deixar o clube alviverde quando quiser. A comissão técnica do português soma no clube 395 jogos, com 229 vitórias, 93 empates e 74 derrotas. O treinador conquistou 10 títulos pelo Palmeiras e empatou com Oswaldo Brandão como o mais vitorioso do clube.

TOP-5 TÉCNICOS MAIS LONGEVOS DO FUTEBOL BRASILEIRO

Lula (Santos, junho de 1954 a janeiro de 1967): 12 anos e 7 meses

Henry 'Harry' Welfare (Vasco, de novembro de 1926 a junho de 1937): 10 anos e 7 meses

Flávio Costa (Flamengo, de dezembro de 1938 a dezembro de 1946): 8 anos

Telê Santana (São Paulo, de outubro de 1990 a janeiro de 1996): 5 anos e 3 meses

Abel Ferreira (Palmeiras, desde outubro de 2020): 5 anos e 2 meses