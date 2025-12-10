Pogba se torna sócio e embaixador de um time profissional de corrida de camelos

Pouco tempo após voltar aos gramados, o jogador do Monaco Paul Pogba anunciou sua participação em um novo projeto inusitado: corrida profissional de camelos. Por meio de um vídeo no Instagram, o francês contou que assumiu o papel de acionista e embaixador da equipe saudita Al-Haboob, a primeira do ramo, e que está "orgulhoso do projeto".

Com o objetivo de estruturar uma liga internacional e firmar a atividade como esporte oficial, a equipe já compete em campeonatos realizados em países como Catar, Emirados Árabes e Kuwait.

A corrida de camelos surgiu na Península Árabe, movimentando um mercado milionário. O que mais chamou a atenção do público foram os valores pelos quais os animais são comercializados - algumas trocas comerciais podem chegar a R$ 27 milhões.

Em entrevista à BBC, o jogador afirmou que seu interesse surgiu ao assistir a vídeos das competições no Youtube. "O que me cativou foi a dedicação necessária de todos os envolvidos. No fim das contas, esporte é esporte. Exige garra, sacrifício e trabalho em equipe", disse.

"As pessoas podem não se dar conta, mas o esporte sempre conecta as pessoas de alguma forma. Seja no futebol, nas corridas de camelo ou no boxe, os fundamentos são semelhantes. Você precisa de determinação, foco, disciplina e garra. É isso que faz os campeões no final das contas", completou o atleta.

Pogba comentou que se tornar o jogador mais caro do mundo em 2016 foi uma honra, mas exigiu "trabalho duro, pressão e responsabilidade" e que seria "um momento lindo de fechamento de ciclo" ter a posse do camelo mais caro do mundo um dia.

Paul voltou aos campos em novembro deste ano, após dois anos sem jogar, entrando como substituto no fim da partida em que o Monaco foi derrotado por 4 a 1 pelo Rennes.