Filipe Luís afirma que maior dificuldade do jogo contra o Cruz Azul foi a bola do torneio

O Flamengo venceu o Cruz Azul na tarde desta quarta-feira, no Estádio Ahmad bin Ali, em Al Rayyan, no Catar. A partida foi válida pelo "Derby das Américas" da Copa Intercontinental. No sábado, dia 13, o time carioca enfrentará o Pyramids pela semifinal da Copa Intercontinental.

Em entrevista coletiva, após a partida, Filipe Luís, técnico do time rubro-negro, falou sobre a dificuldade em se preparar para o confronto e os próximos passos. Analisando brevemente o confronto, o técnico afirmou que a maior dificuldade do elenco foi lidar com o controle da bola e justificou que erros simples foram cometidos por causa da falta de familiaridade com o material.

"Eu sinto que a dificuldade é mais com a bola, ela escapa um pouco e escorrega. Vamos tentar fazer alguns treinamentos para os jogadores se adaptarem a essa transição. A mesma coisa aconteceu com a bola da Libertadores, que também não era a que estamos acostumados. Mas também não é desculpa para todos os erros simples que cometemos. Agora é parar, entender o que ocorreu de errado, corrigir e seguir para o próximo jogo", disse Filipe.

Ainda sobre o preparo para a partida, o treinador foi questionado sobre a dificuldade em acessar materiais anteriores para entender como as equipes adversárias se comportam. "Hoje em dia com o material que temos na internet é possível acessar todos os jogos dos outros clubes. A maior dificuldade é ter de começar do zero, eu não conhecia nada do Cruz Azul, da forma que eles jogam. Então, foi preciso entender tudo até o mais básico sobre como eles estão dentro de campo."

Para o próximo jogo, o catarinense contou que começará a se preparar a partir desta quinta-feira e que ainda não há uma definição da provável escalação. Filipe teceu diversos elogios a Carrascal e Arrascaeta, exaltando o esforço e a ambição de ambos.

"Todos os jogos não geram desafios e dificuldade. Sim, teremos apenas três dias, então alguns podem não se recuperar completamente. Por isso, faremos algumas mudanças, vai haver sacrifícios. Vamos escolher os melhores jogadores para o confronto e creio que se estão na semifinal, todos são muito qualificados. Para o Pyramids estar em uma semifinal tem um motivo. Tenho grande respeito por eles."

Por fim, em uma comparação aos anos anteriores, nos quais o Flamengo chegou às fases finais e acabou perdendo o título, o técnico declarou que a diferença para este ano é que o time "não terá a desculpa da parte física. Vai vencer quem for o melhor."