Abel Ferreira é sócio remido: saiba quanto custa título concedido pelo Palmeiras ao técnico

Além de renovar o contrato com o Palmeiras até 2027, Abel Ferreira e sua família passaram a ser sócios remidos do clube social. O título vitalício foi concedido pela presidente Leila Pereira em outubro deste ano, mas revelado somente nesta quarta-feira. Segundo o site do time alviverde, a adesão familiar ao título de sócio remido custa R$ 160 mil.

"No dia 18 de outubro, quando o Palmeiras fez um evento no pavilhão, a diretoria, em nome da presidente, concedeu-me um título que vai me ligar eternamente", disse o português em entrevista ao canal TV Palmeiras no YouTube.

A honraria é uma maneira simbólica de agradecimento às contribuições dos serviços de uma pessoa ao clube, assim como um título de sócio honorário. Diferentemente dos sócios torcedores, os sócios remidos não pagam mensalidade.

"É esse o título que o Palmeiras me concedeu. Que a mim e a minha família me concedeu este título remido que eu nem sabia que existia. Foram concedidos quatro títulos. Portanto, há muita coisa que nos liga e esta, definitivamente, vai nos ligar eternamente. Para o resto das nossas vidas", completou.

Apesar de também ser vitalício, o sócio remido é diferente do benemérito, outro título que reconhece as colaborações do associado. Este último é concedido pelo Conselho Deliberativo a pessoas que estejam há pelo menos 12 anos no quadro de sócios e que tenham atuado nos seguintes cargos: diretor ou diretor adjunto de departamento; presidente ou vice do Conselho Efetivo; cumprido mandato nos Conselhos de Orientação e Fiscalização ou Deliberativo. Além disso, também são necessários outros requisitos para receber este título, como frequência em reuniões do Conselho Deliberativo e número de mandatos nas funções citadas.

Em 1996, o ex-presidente palmeirense Mustafá Contursi concedeu a Leila Pereira o título de sócio benemérita, o que foi importante para que ela ingressasse no Conselho Deliberativo em 2017 e depois se tornasse mandatária do clube a partir de 2022.

Em pouco mais de cinco anos no comando do Palmeiras, Abel Ferreira soma dez títulos e é, ao lado de Oswaldo Brandão, o treinador com mais troféus na história do clube.