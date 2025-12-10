CazéTV x GE TV: veja quem levou a melhor com jogo do Flamengo no Intercontinental

O primeiro duelo real entre CazéTV e GE TV no futebol aconteceu nesta quarta-feira, quando os dois canais do YouTube transmitiram simultaneamente a vitória do Flamengo sobre o Cruz Azul por 2 a 1 pelo "Derby das Américas", uma espécie de quartas de final da Copa Intercontinental. Na disputa pela audiência, o projeto recém criado pela Globo levou a melhor. Na reta final da transmissão da partida, a GE TV teve 1,3 milhão de visualizações a mais que a concorrente.

No pré-jogo, o canal da Live Mode, que contou com a participação dos ídolos rubro-negros Diego Alves e Adriano, abriu vantagem na audiência. Enquanto a CazéTV somou mais de 683 mil telespectadores, o projeto digital da Globo registrou um pico de 443 mil visualizações.

Ao longo dos 90 minutos de jogo, a GE TV acumulou mais telespectadores. No primeiro gol do Flamengo, por exemplo, aos 14 minutos do primeiro tempo, o canal tinha 1,5 milhão de visualizações simultâneas, 400 mil a mais que a CazéTV. Já no empate do Cruz Azul, a superioridade foi ainda maior, com 800 mil telespectadores a mais.

No segundo tempo, o projeto da Globo chegou a ter 2 milhões de aparelhos conectados simultaneamente, enquanto o canal liderado pelo influenciador Casimiro Miguel bateu 1 milhão. Já no pós-jogo, a GE TV, que chegou ao pico de 2,4 milhões de telespectadores, abriu a maior diferença durante toda a transmissão, com 1,3 milhão a mais que a CazéTV.

No próximo sábado, os dois canais do YouTube vão travar um novo embate pela audiência, no jogo entre Flamengo e Pyramids, pela Challenger Cup, a semifinal da Copa Intercontinental. A partida que vale uma vaga para a decisão contra o Paris Saint-Germain está marcada para as 14h (horário de Brasília).