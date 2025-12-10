Luis Enrique não quer que PSG encare Flamengo na final do Intercontinental: 'Prefiro Pyramids'

Após o empate sem gols do Paris Saint-Germain com o Athletic Bilbao pela Champions League nesta quarta-feira, o técnico Luis Enrique opinou sobre qual time quer enfrentar na decisão da Copa Intercontinental. O adversário do clube francês será definido no duelo entre Flamengo e Pyramids, do Egito.

O treinador disse que opta por enfrentar os egípcios na decisão. "Eu prefiro o Pyramids, que não conheço, mas.. é claro que também podem nos vencer. Mas a minha preferência não é o Flamengo, isso está claro", disse o treinador em entrevista à TNT Sports.

Nesta quarta, o Flamengo venceu o Cruz Azul por 2 a 1 e avançou para a "Challenge Cup", uma espécie de semifinal contra o Pyramids que decidirá o adversário do PSG na decisão do Intercontinental deste ano. Antes de duelar contra o time brasileiro, os egípcios, atuais campeões africanos, derrotaram Auckland City, da Nova Zelândia, e Al-Ahli, da Arábia Saudita.

"Sim, vimos, mas não a analisamos profundamente. Mas conhecemos o time, vimos a equipe no Mundial de Clubes neste último verão. É um time muito bom, cheio de jogadores de qualidade, experientes e com um grande treinador. Prefiro o Pyramids", completou.

Vale ressaltar que o Paris Saint-Germain já foi derrotado por um brasileiro neste ano. Em junho, o time comandado pelo treinador espanhol foi superado pelo Botafogo por 1 a 0 na fase de grupos do Mundial de Clubes.

O duelo entre Flamengo e Pyramids pela Challenge Cup será no próximo sábado, às 14h (horário de Brasília), no estádio Ahmad Bin Ali, em Al Rayyan, no Catar. Quem vencer vai decidir o título do Intercontinental contra o Paris Saint-Germain no próximo dia 17.