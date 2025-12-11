Em português; Memphis destaca setor defensivo do Corinthians na vitória sobre o Cruzeiro

Autor do gol do Corinthians na vitória sobre o Cruzeiro, nesta quarta-feira, no Mineirão, em duelo válido pelo jogo de ida da semifinal da Copa do Brasil, Memphis Depay destacou o trabalho do setor defensivo da equipe alvinegra.

"Primeira parte é muito importante. Um jogo difícil, porque o time do Cruzeiro é bom. Mas ganhamos um gol e defendemos bem. Os zagueiros estavam muito concentrados", disse em português o holandês para a reportagem da TV Globo logo após a partida.

"Agora relaxar, descansar, recuperar e se preparar para o próximo jogo", disse o meio-campista, que chegou a 11 gols marcados na temporada pelo Corinthians.

Se Memphis já está pesando no jogo de volta, domingo, às 18h, na Neo Química Arena, o mesmo não pode dizer Yuri Alberto, que voltou a sentir dores na região do adutor da perna esquerda e ´recisou ser substituído no segundo tempo.