Dorival relembra derrota para Cruzeiro no Brasileiro e se orgulha com vitória na Copa do Brasil

Há 17 dias, depois da derrota por 3 a 0 para o Cruzeiro no Campeonato Brasileiro, o técnico Dorival Júnior prometeu um Corinthians diferente no primeiro jogo da semifinal da Copa do Brasil. Com a vitória, por 1 a 0, nesta quarta-feira, o treinador estava orgulhoso, na entrevista coletiva, com o desempenho da equipe alvinegra.

"Não ficamos parados em cima de vitória ou lamentando derrotas. Estamos conscientes do que queremos, do trabalho que está sendo desenvolvido. Você tem ensinamentos nas derrotas e nas vitórias. Na próxima partida temos de ter uma entrega ainda maior para conseguirmos o resultado esperado", disse o treinador corintiano.

Dorival apontou a falta de tempo para aprimorar o time do Corinthians taticamente e o excesso de lesões para explicar o fato de a equipe ir bem na Copa do Brasil e mal no Campeonato Brasileiro.

"Não tínhamos um elenco montado. O time foi formado há um ano e a equipe está sendo moldada. Em um campeonato longo isso faz a diferença", afirmou o técnico, citando os problemas enfrentados por Yuri Alberto e Rodrigo Garro.

O técnico também fez questão de destacar o entusiasmo dos 3,2 mil torcedores corintianos presentes no Mineirão, que calaram os quase 60 mil cruzeirenses a maior parte dos 90 minutos. "É preciso reconhecer, exaltar e agradecer todos os torcedores que estiveram presentes e não pararam de incentivar a equipe, com um carinho acima do normal durante toda a partida."