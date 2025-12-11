Corinthians só perdeu uma vez decidindo vaga na final da Copa do Brasil em casa

A vitória por 1 a 0 sobre o Cruzeiro, em Belo Horizonte, deixou o Corinthians com um pé na final da Copa do Brasil. Agora, o time paulista pode até empatar no domingo, quando as equipes jogam a partida de volta, em Itaquera, que se classifica à decisão do torneio. Diante do cenário, o retrospecto é amplamente favorável ao clube do Parque São Jorge.
Sem levar em consideração o confronto com o Cruzeiro, nesta quarta-feira, o Corinthians disputou as semifinais da Copa do Brasil em oito oportunidades. O time teve o privilégio de disputar o segundo jogo como mandante por sete vezes, vencendo por cinco partidas, empatando uma e perdendo apenas um duelo.
A primeira decisão de semifinal em casa aconteceu em 1995. Depois de vencer o Vasco por 1 a 0 no Rio, o Corinthians goleou os cariocas por 5 a 0, no Pacaembu, e garantiu a classificação para final, quando bateu o Grêmio e conquistou a Copa do Brasil pela primeira vez.
Em 2001, a classificação veio com autoridade: 3 a 0 sobre a Ponte Preta, mandando o jogo em Presidente Prudente, após vitória por 2 a 0 no Moisés Lucarelli. Na decisão do torneio, o Grêmio teve a chance da revanche e ficou com a taça.
Foi em 2002 que o Corinthians conheceu a sua única derrota decidindo uma vaga na final de Copa do Brasil como mandante. O time alvinegro venceu o São Paulo por 2 a 0 no confronto de ida e perdeu a volta por 2 a 1, mas avançou no placar agregado. É importante ressaltar que ambas as partidas foram disputadas no MorumBis. A equipe corintiana conquistou o bicampeonato naquele ano ao bater o Brasiliense na final.
Na edição de 2008, o conjunto paulista devolveu o placar de 2 a 1 no confronto com o Botafogo e avançou nos pênaltis, por 5 a 4, em jogo no MorumBis. O clube ficou com o vice-campeonato daquela edição, perdendo a final para o Sport. No ano seguinte, assegurou a presença na decisão ao segurar um 0 a 0 com o Vasco no Pacaembu depois de empatar por 1 a 1 no Rio e se classificar pelo gol qualificado. Na decisão, levou a melhor sobre o Internacional e ergueu seu terceiro troféu.
O Corinthians voltou a uma semifinal de Copa do Brasil somente em 2018. Naquela ocasião, decidiu vaga na decisão novamente em casa, pela primeira vez na Neo Química Arena. A equipe superou o Flamengo por 2 a 1, depois do empate sem gols no Maracanã, mas perdeu o título para o Cruzeiro. Já em 2022, o time derrotou o Fluminense por 3 a 0 diante de sua torcida, confirmando a vaga após o empate por 2 a 2 na ida. O clube ficou novamente com o vice ao perder a final para o Flamengo, nos pênaltis.
A única vez em que o Corinthians decidiu a vaga na final da Copa do Brasil jogando fora de casa foi em 1997. O time alvinegro perdeu ambos os jogos, por 2 a 1, para o Grêmio, que levantou a taça naquele ano.
VEJA O RETROSPECTO DO CORINTHIANS NAS SEMIFINAIS DA COPA DO BRASIL
2022
- Fluminense 2 x 2 Corinthians
- Corinthians 3 x 0 Fluminense
2018
- Flamengo 0 x 0 Corinthians
- Corinthians 2 x 1 Flamengo
2009
- Vasco 1 x 1 Corinthians
- Corinthians 0 x 0 Vasco
2008
- Botafogo 2 x 1 Corinthians
- Corinthians 2 x 1 Botafogo (5 x 4 nos pênaltis)
2002
- Sport 0 x 2 Corinthians
- Corinthians 1 x 2 Sport
2001
- Ponte Preta 0 x 2 Corinthians
- Corinthians 3 x 0 Ponte Preta
1997
- Corinthians 1 x 2 Grêmio
- Grêmio 2 x 1 Corinthians
1995
- Vasco 0 x 1 Corinthians
- Corinthians 5 x 0 Vasco