Corinthians só perdeu uma vez decidindo vaga na final da Copa do Brasil em casa

A vitória por 1 a 0 sobre o Cruzeiro, em Belo Horizonte, deixou o Corinthians com um pé na final da Copa do Brasil. Agora, o time paulista pode até empatar no domingo, quando as equipes jogam a partida de volta, em Itaquera, que se classifica à decisão do torneio. Diante do cenário, o retrospecto é amplamente favorável ao clube do Parque São Jorge.

Sem levar em consideração o confronto com o Cruzeiro, nesta quarta-feira, o Corinthians disputou as semifinais da Copa do Brasil em oito oportunidades. O time teve o privilégio de disputar o segundo jogo como mandante por sete vezes, vencendo por cinco partidas, empatando uma e perdendo apenas um duelo.

A primeira decisão de semifinal em casa aconteceu em 1995. Depois de vencer o Vasco por 1 a 0 no Rio, o Corinthians goleou os cariocas por 5 a 0, no Pacaembu, e garantiu a classificação para final, quando bateu o Grêmio e conquistou a Copa do Brasil pela primeira vez.

Em 2001, a classificação veio com autoridade: 3 a 0 sobre a Ponte Preta, mandando o jogo em Presidente Prudente, após vitória por 2 a 0 no Moisés Lucarelli. Na decisão do torneio, o Grêmio teve a chance da revanche e ficou com a taça.

Foi em 2002 que o Corinthians conheceu a sua única derrota decidindo uma vaga na final de Copa do Brasil como mandante. O time alvinegro venceu o São Paulo por 2 a 0 no confronto de ida e perdeu a volta por 2 a 1, mas avançou no placar agregado. É importante ressaltar que ambas as partidas foram disputadas no MorumBis. A equipe corintiana conquistou o bicampeonato naquele ano ao bater o Brasiliense na final.

Na edição de 2008, o conjunto paulista devolveu o placar de 2 a 1 no confronto com o Botafogo e avançou nos pênaltis, por 5 a 4, em jogo no MorumBis. O clube ficou com o vice-campeonato daquela edição, perdendo a final para o Sport. No ano seguinte, assegurou a presença na decisão ao segurar um 0 a 0 com o Vasco no Pacaembu depois de empatar por 1 a 1 no Rio e se classificar pelo gol qualificado. Na decisão, levou a melhor sobre o Internacional e ergueu seu terceiro troféu.

O Corinthians voltou a uma semifinal de Copa do Brasil somente em 2018. Naquela ocasião, decidiu vaga na decisão novamente em casa, pela primeira vez na Neo Química Arena. A equipe superou o Flamengo por 2 a 1, depois do empate sem gols no Maracanã, mas perdeu o título para o Cruzeiro. Já em 2022, o time derrotou o Fluminense por 3 a 0 diante de sua torcida, confirmando a vaga após o empate por 2 a 2 na ida. O clube ficou novamente com o vice ao perder a final para o Flamengo, nos pênaltis.

A única vez em que o Corinthians decidiu a vaga na final da Copa do Brasil jogando fora de casa foi em 1997. O time alvinegro perdeu ambos os jogos, por 2 a 1, para o Grêmio, que levantou a taça naquele ano.

VEJA O RETROSPECTO DO CORINTHIANS NAS SEMIFINAIS DA COPA DO BRASIL

2022

- Fluminense 2 x 2 Corinthians

- Corinthians 3 x 0 Fluminense

2018

- Flamengo 0 x 0 Corinthians

- Corinthians 2 x 1 Flamengo

2009

- Vasco 1 x 1 Corinthians

- Corinthians 0 x 0 Vasco

2008

- Botafogo 2 x 1 Corinthians

- Corinthians 2 x 1 Botafogo (5 x 4 nos pênaltis)

2002

- Sport 0 x 2 Corinthians

- Corinthians 1 x 2 Sport

2001

- Ponte Preta 0 x 2 Corinthians

- Corinthians 3 x 0 Ponte Preta

1997

- Corinthians 1 x 2 Grêmio

- Grêmio 2 x 1 Corinthians

1995

- Vasco 0 x 1 Corinthians

- Corinthians 5 x 0 Vasco

