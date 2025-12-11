Dorival amplia sequência iniciada em 2017 na Copa do Brasil após vitória do Corinthians

O Corinthians abriu vantagem nas semifinais da Copa do Brasil ao superar o Cruzeiro por 1 a 0 nesta quarta-feira, 10, no Mineirão com um gol assinalado pelo holandês Memphis Depay.

O time alvinegro tem o técnico Dorival Júnior como importante trunfo para tentar chegar à final e conquistar o título. O duelo de volta entre Corinthians e Cruzeiro ocorre no domingo, na Neo Química Arena, em Itaquera.

Dorival já venceu a Copa do Brasil em três oportunidades: 2010 (pelo Santos), 2022 (pelo Flamengo) e 2023 (pelo São Paulo). No ano passado, não disputou o torneio, pois estava dirigindo a seleção brasileira.

Nos últimos anos, ele tem atingido números impressionantes na Copa do Brasil. O treinador não sabe o que é ser eliminado do torneio mata-mata desde as quartas de final de 2016, quando estava no Santos e caiu diante do Internacional.

De lá para cá, comandando diferentes equipes, esteve em 14 confrontos, obtendo a classificação em todos eles. Desde 2022, Dorival Júnior fez 26 jogos pela Copa do Brasil, com 19 vitórias, quatro empates e apenas três derrotas.

Na atual edição da competição, sob o seu comando, o Corinthians tem sete vitórias em sete partidas, com nove gols marcados e nenhum sofrido. Antes de pegar o Cruzeiro, o time paulista eliminou Novorizontino, Palmeiras e Athletico-PR.

"Temos que ter consciência de que o jogo do final de semana será ainda mais pesado, muito mais forte, com as equipes ainda mais concentradas, e o resultado está todo ele em aberto. Temos uma pequena vantagem muito importante, construída dentro da casa do Cruzeiro. Uma equipe excelente, muito bem treinada. Assim foi o Corinthians também. Por isso a igualdade no jogo, as equipes buscando gol a todo momento. Em alguns momentos prevalecendo o Cruzeiro, em outros o Corinthians. Um jogo de alto nível em razão da maneira como as duas equipes se enfrentaram", disse Dorival após o confronto no Mineirão.