Leonardo Jardim sugere toque no braço no gol de Memphis; CBF divulga áudio do VAR

O Corinthians saiu na frente do Cruzeiro na semifinal da Copa do Brasil. Com gol de Memphis Depay, a equipe paulista venceu por 1 a 0 na última quarta-feira, no Mineirão.

O gol do holandês gerou polêmica nas redes sociais. Torcedores do Cruzeiro reclamaram de um possível toque no braço do atacante corintiano antes de balançar a rede de Cássio.

Nesta quinta-feira, o próprio técnico da equipe mineira, Leonardo Jardim, compartilhou nas redes sociais um vídeo que sugere que o gol foi irregular, com a bola tocando no braço do atacante do Corinthians.

O VAR e a emissora detentora dos direitos de transmissão da partida não tinham acesso ao vídeo que está circulando nas redes sociais.

A CBF (Confederação Brasileira de Futebol) divulgou o áudio do VAR do lance polêmico nesta quinta. Logo depois do gol, o juiz Anderson Daronco conversou com Rodrigo D'Alonso Ferreira, que estava na cabine do árbitro de vídeo. Veja o diálogo:

Rodrigo D'Alonso: "Eu quero a micro (câmera)."

AVAR: "Yuri Alberto, em posição legal, joga a bola para trás, ok?"

Rodrigo D'Alonso: "Vamos checar tudo."

Rodrigo D'Alonso: "Põe em slow para mim, deixa eu ver se pega na mão dele."

Anderson Daronco: "Checa também uma possível mão de quem fez o gol."

Rodrigo D'Alonso: "Casa com uma outra imagem essa."

Rodrigo D'Alonso: "Vai, vai. Vai...não pega."

Rodrigo D'Alonso: "Pode ir, tudo confirmado."

Anderson Daronco: "Checado, não toque."

O jogo de volta será no próximo domingo, às 18 horas (de Brasília), na Neo Química Arena, em Itaquera. O Corinthians joga pelo empate para ir à final da Copa do Brasil.