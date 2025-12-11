Luis Castro diz 'sim' ao Grêmio e deve voltar ao Brasil dois anos após deixar o Botafogo

Luís Castro aceitou a proposta enviada pelo Grêmio para ser o novo técnico do time. O português de 64 anos deve retornar a Brasil dois anos após deixar o Botafogo.

O nome do treinador foi levantado pela nova gestão tricolor, comandada por Odorico Roman e que assumiu no começo desta semana. O mandatário promoveu uma oxigenação no departamento de futebol, incluindo o retorno de Paulo Pelaipe, que passou pelo clube entre 2011 e 2012 e estava no Cruzeiro.

Entre as mudanças, houve o entendimento de que o melhor caminho não envolvia renovar com Mano Menezes, que se despediu do clube nesta semana. O Grêmio terminou o Campeonato Brasileiro na nona posição, com vaga na Sul-Americana.

Castro ainda não assinou o contrato com o clube gaúcho. Há a expectativa de fechar o negócio e anunciar o português ainda nesta semana, mas não é certo que ele já será apresentado. O técnico está em Dubai. Até novembro, ele comandava o Al-Wasl, dos Emirados Árabes Unidos.

Na noite desta terça-feira (fim de tarde, no Brasil), o português se reuniu com a sua comissão técnica em um restaurante em Dubai. Também chegam ao Grêmio Vitor Severino (auxiliar), Nuno Baptista (analista), Pedro Mané (analista), Betinho (preparador físico), Nuno Cerdeira (preparador físico) e Daniel Correia (preparador de goleiros).

Vitor Severino foi responsável por "aquecer" a esperança dos gremistas. No X (antigo Twitter), o auxiliar fez diferentes posts com referências ao Grêmio.

Ele publicou "1983" (quando clube conquistou o Mundial), "1903" (fundação do clube) e respondeu alguns torcedores. Botafoguenses relembraram que, antes de haver o anúncio do Botafogo em 2022, Severino também fez posts em alusão ao clube.

A primeira passagem de Castro pelo Brasil foi entre março de 2022 e junho de 2023. Ele deixou o Botafogo com 80 jogos e um aproveitamento de 58,7%: 42 vitórias, 15 empates e 23 derrotas.

Na época, o Botafogo liderava o Campeonato Brasileiro. A saída do técnico iniciou o processo de derrocada que culminou na perda do título para o Palmeiras.