Jornal espanhol destaca seca de gols de Vini Jr. no Real e vaias ao brasileiro no Bernabéu

A fase ruim enfrentada pelo Real Madrid tem afetado o rendimento individual de alguns jogadores. O time comandado por Xabi Alonso venceu apenas duas partidas nos últimos oito compromissos por todas as competições.

O jornal espanhol As destacou o jejum vivido pelo brasileiro Vinicius Júnior na equipe merengue. O atleta chegou a ser vaiado no Estádio Santiago Bernabéu na última quarta-feira, 10, no revés por 2 a 1 para o Manchester City, pela Uefa Champions League.

"O jogo contra o City serviu para Rodrygo encerrar a seca (de gols). Uma redenção em meio a um clima tenso no qual Vinicius (Júnior) foi alvo de algumas vaias mais sonoras da torcida no Bernabéu. Uma decepção dos torcedores com o brasileiro que se une à seca de gols que enfrenta. Com o jogo do City, são 12 partidas sem marcar para Vini Jr".

Vinicius Júnior balançou a rede pela última vez com a camisa do Real Madrid no dia 4 de outubro, quando fez dois gols no triunfo por 3 a 1 sobre o Villarreal. De lá para cá, deu duas assistências na vitória por 4 a 3 sobre o Olympiacos, no dia 26 de novembro, pela Champions League.

"Uma má fase que Vinicius não conhecia desde o final da temporada 2020/2021. E que contrasta com o momento que vivia nesta época na temporada passada, quando era Mbappé que sofria com a falta de gols e Vinicius carregava a equipe com nove gols em sete partidas", recordou o jornal.

Apesar do jejum atual do brasileiro, o veículo de comunicação elogiou a atitude e a persistência do atacante dentro de campo.

"Uma questão mais de pontaria do que de vontade. Porque contra o City, ele finalizou mais do que qualquer um no Real Madrid, com quatro tentativas. Algumas foram claras, como na que chutou de canela aos 80 minutos, depois de escanteio cobrado por (Arda) Güler. Ninguém finalizou mais do que ele contra Celta de Vigo, Athletic Bilbao, Girona, Olympiacos, Rayo Vallecano e Juventus", complementou o jornal espanhol.