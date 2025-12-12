Luxemburgo acredita que Ancelotti levará Neymar para a Copa do Mundo: 'Não pode abrir mão'

Vanderlei Luxemburgo, ex-treinador da seleção brasileira, defendeu a convocação de Neymar para a disputa da Copa do Mundo 2026. Para ele, o o italiano Carlo Ancelotti levará o craque do Santos para o Mundial do ano que vem.

"Tenho quase 100% de certeza que ele (Ancelotti) vai convocar o Neymar. Porque ele sabe que precisa da inteligência e da qualidade do Neymar. O Neymar está na minha seleção. Ou para jogar ou para ficar no banco. Ele é um cara que vai fazer aquilo que ele fez no último jogo (contra a Croácia, na Copa de 2022). Ele vai botar a bola para dentro se chegar nele. Você tem dúvida que ele pode dar uma Copa do Mundo para o Brasil? Você acha que a genialidade dele não pode dar uma Copa do Mundo para o Brasil? Isso você não pode abrir mão, cara", disse Luxemburgo em entrevista à Globo.

A última partida de Neymar com a camisa da seleção foi em 17 de outubro de 2023, contra o Uruguai, pelas Eliminatórias da Copa do Mundo. Na ocasião, o jogador acabou rompendo o ligamento cruzado anterior e do menisco do joelho esquerdo. Desde então, ele convive com inúmeras lesões e ainda não conseguiu ter grandes sequências de jogos por clubes.

Para Luxemburgo, o jogador poderia ser utilizado no meio do ataque do Brasil, em uma posição semelhante a que o francês Mbappé foi colocado pelo próprio Ancelotti no Real Madrid.

"Se eu fosse o técnico da seleção brasileira, converso com o Neymar e coloco ele naquela posição por dentro, como o Mbappé foi colocado pelo Ancelotti (no Real Madrid), com o Vini pelo lado e o Rodrygo pelo outro. Eu colocaria o Neymar solto, na frente, como ele jogou no Barcelona", disse Luxemburgo, antes de voltar a elogiar o camisa 10 do Santos. "O Neymar é um jogador diferente, e um jogador diferente ninguém pode tirar. Eu acho que o Neymar, com 40%, 50% da capacidade dele, é muito melhor do que os jogadores que nós estamos olhando na seleção brasileira. E que estão na plenitude", explicou Luxemburgo.

Segundo a Fifa, Neymar é o maior artilheiro da seleção, com 79 gols. Na visão de Luxemburgo, esses números justificam a presença do craque do Santos na Copa do ano que vem.

"Não tenho nada contra o Vini Júnior, mas quantos gols o Vini Júnior fez na seleção brasileira? (São oito gols em 45 jogos) E o Neymar? A gente vai jogar oito jogos, cara. Oito jogos!", comparou Luxemburgo, que comandou o Real entre 2004 e 2005.

Em 2025, o atacante marcou 11 gols e deu quatro assistências em 30 jogos disputados. Mesmo com um número baixo de partidas por causa de lesões, Luxemburgo avalia que o nome de Neymar estará na lista final de convocados.

"É uma decisão muito pessoal do Ancelotti. Mas eu acho que ele vai convocar o Neymar. Tenho quase 100% de certeza. Ele vai convocar o Neymar porque ele sabe que precisa da inteligência e da qualidade do Neymar", disse o técnico, que nega estar aposentado. Seu último trabalho foi no Corinthians, em 2023.

O Brasil está no Grupo C da Copa do Mundo 2026, ao lado de Marrocos, Haiti e Escócia. A estreia da seleção no Mundial do ano que vem será no dia 13 de junho, às 19h (horário de Brasília), contra o Marrocos, no MetLife Stadium, em East Rutherford, nos Estados Unidos.