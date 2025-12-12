Luis Castro volta ao Brasil com desafio de elevar competitividade do Grêmio

Luís Castro é o novo técnico do Grêmio. O português de 64 anos foi anunciado pelo clube e retorna a Brasil dois anos após deixar o Botafogo. Ele já havia aceitado a proposta gremista e agora preenche oficialmente o cargo deixado por Mano Menezes, contratado neste ano para evitar o rebaixamento do clube.

Mano fechou o ano com a nona colocação no Brasileirão, com vaga na Sul-Americana, mas não teve o contrato renovado pela nova gestão tricolor, presidida por Odorico Roman. O mandatário promoveu uma oxigenação no departamento de futebol, incluindo o retorno de Paulo Pelaipe, que passou pelo clube entre 2011 e 2012 e estava no Cruzeiro.

Como parte desse movimento, foi levantado o nome de Luís Castro para comandar a equipe. O entendimento é de que o Grêmio tem um time estruturado e, após a confirmação do treinador, poderá fazer contratações pontuais.

"Realmente, nós precisamos de algumas peças, mas a gente tem de ter muito respeito aos atletas. Nós vamos ter essa cautela necessária e vamos trazer os reforços pontuais que nós acharmos necessário", projetou o novo executivo de futebol, Paulo Pelaipe, em entrevista coletiva na última quarta-feira.

Além da equipe própria, Luís Castro terá Felipão como coordenador técnico. "É um excelente treinador, um excelente rapaz, uma pessoa gentil. Nos cruzamos algumas vezes em Portugal e aqui, muitas vezes, quando estávamos trabalhando como técnico, ele no Botafogo", avaliou o ídolo gremista.

O novo treinador vai trabalhar "com a chave" do CT Luiz Carvalho. A ideia é que a comissão técnica portuguesa tenha participação não só discussão sobre contratações, saídas, categorias de base, mas também em alguns processos internos do clube.

"A nova comissão técnica, quando chegar, vai olhar o que foi programado e vai referendar ou não. Então vai ser uma decisão conjunta do novo treinador com o planejamento que já está pronto para ser apresentado a eles", adiantou Pelaipe.

O Grêmio vive anos de altos e baixos nesta década. Em 2020, o time ficou em sexto no Brasileirão, caiu nas quartas de final da Libertadores para o Santos e foi vice-campeão da Copa do Brasil para o Palmeiras.

No ano seguinte, porém, o clube terminou uma era de comando de Renato Gaúcho, que havia retornado em 2016 e conquistado Copa do Brasil naquele ano e Libertadores em 2017. A saída do treinador foi parte de uma decadência que culminou no terceiro rebaixamento da história.

Isso fez com que 2022 fosse de reestruturação. O time iniciou a temporada com Vagner Mancini, substituído por Roger Machado. Quem terminou o ano, contudo, foi justamente Renato Gaúcho.

Após o acesso, o Grêmio contratou Luis Suárez, que foi o melhor jogador do País em 2023. Com o uruguaio, a equipe gaúcha foi vice-campeã brasileira, dois pontos atrás do Palmeiras.

Em 2024, porém, o desempenho voltou a cair. Renato livrou o Grêmio do rebaixamento e terminou o Brasileirão em 14º. Gustavo Quinteros, então campeão argentino com o Vélez, foi contratado para o lugar do ídolo gremista.

A mudança não deu certo. Em um 2025 que pode ser considerado apático, Mano Menezes fez apenas o suficiente para a equipe fechar a temporada na parte de cima da tabela do Brasileirão.

Embora a retomada da competitividade seja um objetivo, a gestão tem foco no ajuste nas finanças, ainda mais pela implementação do fair-play financeiro.

"Talvez, em um ano, a gente consiga trazer uma situação mais confortável de fazer com que o Grêmio faça frente aos seus compromissos de forma mais tranquila. Nós não vamos cometer desatinos de manter o Grêmio numa situação difícil. Nós queremos primeiro resolver essa situação financeira do Grêmio e, posteriormente, continuar trabalhando para fazer o Grêmio do tamanho que o Grêmio", projeta o presidente Odorico Roman.

COMO FOI A PRIMEIRA PASSAGEM DE LUÍS CASTRO NO BRASIL?

O primeiro trabalho de Castro pelo Brasil foi entre março de 2022 e junho de 2023. Ele deixou o Botafogo com 80 jogos e um aproveitamento de 58,7%: 42 vitórias, 15 empates e 23 derrotas.

Na época, o Botafogo liderava o Campeonato Brasileiro. A saída do técnico iniciou o processo de derrocada que culminou na perda do título para o Palmeiras.

Castro foi para o Al-Nassr, time de Cristiano Ronaldo da Arábia Saudita. Ele ficou no comando da equipe até setembro de 2024, quando foi demitido após resultados ruins. O aproveitamento no clube foi de 72%.

Em junho de 2025, Castro foi contratado pelo Al-Wasl, dos Emirados Árabes Unidos. Lá, ele comandou o time por apenas 14 jogos, com 71,4% de aproveitamento.

Também chegam ao Grêmio Vitor Severino (auxiliar), Nuno Baptista (analista), Pedro Mané (analista), Betinho (preparador físico), Nuno Cerdeira (preparador físico) e Daniel Correia (preparador de goleiros). Ao todo, o clube gaúcho vai pagar quase R$ 2 milhões para toda comissão técnica.