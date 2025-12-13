Escalada na pirâmide

O Flamengo entra em campo hoje, no Catar, às 14h (de Brasília), pela semifinal da Copa Intercontinental. Após contar com o socorro de Arrascaeta contra o Cruz Azul, do México, o Mengão agora terá que escalar o Pyramids, do Egito, se quiser atender ao grito da sua torcida e alcançar o topo do mundo de novo.

Assim como o confronto contra o Cruz Azul, o jogo entre Flamengo e Pyramids também vale taça. Na última quarta-feira, o Fla conquistou o troféu Derby das Américas, que colocou frente a frente os campeões da Libertadores e da Concacaf para decidir qual é a melhor equipe do continente. Hoje, caso vença o Pyramids, o Rubro-negro também pode levar a Copa Challenger, que reúne o campeão do Derby das Américas e o vencedor da Copa África-Ásia-Pacífico. O embate ainda vale uma vaga na final do Intercontinental, contra o PSG.

Ao contrário das pirâmides de pedra construídas há séculos, no Egito, o Pyramids FC ainda nem sequer completou duas décadas de existência e já fará contra o Flamengo o jogo mais importante de sua história. Fundado em 2008, o clube jamais esteve tão próximo de uma decisão mundial quanto agora. Eles são os atuais campeões da Liga dos Campeões da África e chegam com moral depois de eliminarem o Al- Ahli, de Mahrez e do ex-Fla Matheus Gonçalves, na fase anterior.

Além do topo do mundo, o Flamengo ainda pode garantir um feito histórico neste ano. Caso conquiste a Copa Challenger e o Intercontinental, o Mengão ultrapassará o Barcelona e o Bayern de Munique e se tornará o clube com mais títulos ganhos em uma única temporada, com sete taças.