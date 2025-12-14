Fogão ligado a todo vapor

Em busca de reforços para 2026, o Botafogo está a todo vapor no mercado. A postura alvinegra impactou inclusive o planejamento de Davide Ancelotti, que permaneceu no Rio de Janeiro para acelerar o trabalho pelas contratações. As informações são do ge. O Glorioso deseja finalizar seus principais reforços até o Natal.

O treinador irá passar suas férias com seus familiares na Espanha, porém, sua viagem só irá acontecer na semana que vem. O Botafogo entende que a participação do italiano é fundamental para que os reforços sejam finalizados o mais rápido possível.

John Textor deixou claro que deseja um elenco mais veloz na próxima temporada. Além da velocidade, força física também é um ponto fundamental. O estadunidense acredita que esse é o perfil de contratações que deu certo desde o começo da SAF.

O Glorioso fez uma proposta pelo atacante Gleiker Mendoza, do Kryvbas, da Ucrânia, de acordo com o jornalista Thiago Franklin, que afirmou que o venezuelano tem sido monitorado.

Além de Mendoza, o Botafogo já tem um acerto pela contratação do atacante Lucas Villalba, do Nacional, do Uruguai, e negocia com os volantes Julio Romão, do Ferencváros, da Hungria, e Pedro Bicalho, do Qarabag, do Azerbaijão.

Por fim, Luan, antigo desejo do Alvinegro, pode trocar São Paulo pelo Rio de Janeiro. O Botafogo fez uma sondagem pelo volante e avalia se vai avançar na negociação nos próximos dias, segundo o 'Lance!'. O jogador já estava na mira desde o meio do ano.