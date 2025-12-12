Mounjaro no DM do São Paulo: entenda polêmica envolvendo jogadores e 'caneta' emagrecedora

Dois atletas do São Paulo usaram Mounjaro (caneta emagrecedora) durante a temporada que terminou neste mês. O clube se posicionou publicamente, reiterando que agiu dentro das normas exigidas. Em nota, ainda argumentou que não há como relacionar o caso de dois jogadores com o elevado número de lesões que marcaram o ano de 2025.

Especialistas consultados pelo Estadão apontam que uma eventual relação direta do uso com lesões não é clara e vai depender de cada paciente e como ele faz o tratamento. Falta de acompanhamento, reposição proteica e treinamentos de força, combinadas com a medicação, é que podem ser prejudiciais.

A temporada de 2025 foi de altos desfalques por lesão no São Paulo. Houve um entendimento de que o departamento médico, de fato, "ficou para trás" e, agora, busca inovação. A crise no DM também envolveu falta de clareza na cadeia de comando entre os profissionais e culminou em demissões.

Medicamentos como Mounjaro se popularizaram nos últimos meses. Originalmente utilizado para o tratamento de diabete tipo-2, já que compensa a falta de insulina, a caneta se tornou conhecida pelo efeito 'emagrecedor'.

No caso do Mounjaro, a prescrição é regulamentada no Brasil desde setembro de 2023, mas apenas em junho de 2025 que a Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) aprovou o uso para emagrecimento. Até então, a prática era off-label (fora da indicação da bula).

Entretanto, isso é limitado a casos em que o Índice de Massa Corporal (IMC) é igual ou superior a 27 kg/m² e haja pelo menos uma condição de saúde relacionada ao peso. Mais recentemente, a agência também validou o uso para tratar apneia obstrutiva do sono.

"Os dados mostram que os atletas conseguiram perder peso corporal, diminuir o percentual de gordura e melhorar a massa muscular, contrapondo inclusive essa narrativa de que essa conduta deveria ser avaliada", disse ao UOL Eduardo Rauen, nutrólogo do São Paulo responsável pelas prescrições. Segundo ele, o uso foi acompanhado de avaliação de possíveis efeitos colaterais.

O São Paulo tratou as informações divulgadas sobre os casos dos atletas como "levianas". "Foram realizados tratamentos médicos individualizados, indicados de forma pontual após avaliações clínicas criteriosas em apenas dois atletas do time profissional, e não de maneira generalizada, contínua e indiscriminada", disse o clube, em nota, argumentando ser "desonesto" relacionar as situações com o alto número de lesões no ano.

"Qualquer conduta na área de saúde praticada por profissionais no clube, sejam prestadores, consultores ou colaboradores, é feita dentro de todas as normas e regulamentações exigidas pela ética profissional e pela legislação vigente", conclui o clube.

QUAIS OS EFEITOS DO MOUNJARO EM ASPECTOS MUSCULARES?

Segundo a médica endocrinologista e nutróloga Marcela Perigrino, Mounjaro e semelhantes, por si só, não aumentam diretamente o risco de lesões musculares. Ela atenta, porém, para a necessidade de um acompanhamento completo.

"O ponto central não é o medicamento em si, mas como ele é utilizado pelo atleta. Quando essa redução (de peso) não é acompanhada por uma ingestão adequada de proteínas, acompanhamento médico, suplementação, um plano alimentar estruturado e ajustes no treinamento, o organismo pode perder não apenas gordura, mas também massa magra, que inclui o tecido muscular", explica a médica, que é proprietária da Laiffe Clinic.

"Essa perda muscular, especialmente quando acontece rapidamente, pode comprometer força, estabilidade e capacidade de recuperação, aumentando indiretamente o risco de lesões", completa.

Outra consequência possível de uma perda de peso acelerada é a chamada "adaptação metabólica". Ela acontece quando o corpo reduz o gasto de energia e preserva gordura, utilizando tecido magro como fonte. Isso é mais comum em quem tem baixo percentual de gordura corporal, como atletas, aponta Murillo Monteiro, nutrólogo que atua como médico assistente da Nutrologia na Beneficência Portuguesa de São Paulo.

"Consequentemente, há risco de redução de força e potência muscular, prejudicando o desempenho. Aumenta a probabilidade de lesões musculotendíneas, principalmente em esportes de explosão e contato. Além disso, a redução de glicogênio muscular e o menor aporte calórico podem comprometer a recuperação pós-treino", explica Monteiro.

Mesmo que tenha uma expansão de usos regulamentados, o Mounjaro não foi desenvolvido para fins de performance esportiva. "O uso por atletas exige uma atenção adicional. Para que o tratamento seja seguro, é essencial o acompanhamento médico, nutricional e físico, especialmente nos períodos de maior catabolismo (redução muscular)", reforça Marcela Perigrino.

Os dois médicos apontam que o uso por atletas deve ser apenas e "contextos específicos" e combinado com estratégias de preservação de massa magra, como ajuste de proteína, treinamento de força e reposição de nutrientes.

COMO FUNCIONAM AS CANETAS EMAGRECEDORAS?

Na prática, esses medicamentos funcionam para controle da glicemia, ajudando o pâncreas a produzir insulina e diminuir a quantidade de açúcares produzida pelo fígado. A digestão de alimentos se torna mais lenta, e a sensação de saciedade, mais prolongada, reduzindo o apetite. Por comer menos, perde-se peso.

A Organização Mundial da Saúde (OMS) já se manifestou a favor do uso destes remédios para o tratamento da obesidade. A entidade, contudo, reitera que é importante combiná-los com mudanças no estilo de vida, construindo hábitos mais saudáveis.