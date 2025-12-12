Copa 2026: dois jogos do Brasil entre os cinco com maior procura por ingressos; veja Top-5

Duas partidas do Brasil na Copa do Mundo de 2026 estão entre as cinco com maior procura por ingressos. Na quinta-feira, a Fifa abriu a terceira fase da venda de entradas para o Mundial, que registrou mais de cinco milhões de pedidos.

De acordo com dados da entidade que governa o futebol no mundo, a estreia da seleção brasileira contra Marrocos, marcada para o dia 13 de junho, e o duelo contra a Escócia, pela terceira rodada da fase de grupos, no dia 24 de junho, estão entre os jogos com maior demanda por ingressos.

A maior procura por bilhetes é para o jogo entre Colômbia e Portugal, válido pela terceira rodada pelo Grupo K. Outros confrontos de destaque da primeira fase, como México e Coreia do Sul, pelo Grupo A, e Equador e Alemanha, pelo Grupo E, completam a lista.

Ainda segundo a Fifa, além de Estados Unidos, Canadá e México, as três nações anfitriãs do Mundial do ano que vem, os países que mais registraram solicitações de entradas foram Colômbia, Inglaterra, Equador, Brasil, Argentina, Escócia, Alemanha, Austrália, França e Panamá.

Apesar da grande demanda por ingressos, torcedores acusaram a Fifa de "traição" depois da entidade divulgar os novos preços. Uma lista divulgada pela Federação Alemã de Futebol mostrou que os preços variam entre R$ 976 e R$ 3.796 para diferentes partidas da fase de grupos, bem diferentes dos prometidos pela Fifa, que chegou a afirmar que as entradas estariam disponíveis por R$ 325. O menor preço para a grande final é de R$ 22 mil e o maior é de R$ 47 mil.

A seleção brasileira está no Grupo C da Copa do Mundo 2026, ao lado de Marrocos, Haiti e Escócia, e realizará todas as partidas em estádios dos Estados Unidos.

VEJA OS CINCO JOGOS DA COPA DO MUNDO COM MAIOR PROCURA POR INGRESSOS:

Colômbia x Portugal

Brasil x Marrocos

México x Coreia do Sul

Equador x Alemanha

Escócia x Brasil