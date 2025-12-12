Brasileiros e Lando Norris são destaque na Festa de Gala da FIA

Dois brasileiros foram destaque na cerimônia de gala da Federação Internacional de Automobilismo (FIA), realizada nesta sexta-feira, em Tashkent, no Uzbequistão. O evento reúne os pilotos que conquistaram títulos nas competições organizadas pela entidade ao longo do ano.

Campeão da Fórmula 3, Rafael Câmara ganhou o prêmio de Novato do Ano, enquanto Lucas Moraes recebeu o troféu de campeão mundial de rali. Além disso, o britânico Lando Norris, que ficou com o título da Fórmula 1 nesta temporada, também recebeu o troféu.

Com apenas 20 anos, o pernambucano Rafael Câmara se tornou uma das novas sensações do automobilismo brasileiro. Integrante da Academia da Ferrari, o jovem conquistou o título da Fórmula 3 em 2025 de forma antecipada, logo em sua temporada de estreia.

Nascido no Recife, Rafael Câmara começou a carreira no kart, em seu estado natal, e mudou-se para a Europa em 2016 em busca de novos desafios. Após rápida ascensão, o piloto conquistou títulos importantes na categoria, como a WSK Champions Cup, a WSK Super Masters Series e o vice-campeonato mundial em 2019.

Em 2022, o pernambucano estreou em carros de fórmula, pela equipe Prema Racing, competindo nas Fórmulas 4 Italiana, Alemã e dos Emirados Árabes Unidos, conquistando o terceiro lugar nas duas primeiras e o vice-campeonato na última. Dois anos depois, ele foi campeão da Fórmula Regional Europeia (FRECA).

Já Lucas Ermírio de Moraes, de 35 anos, alcançou um feito inédito em 2025 ao sagrar-se campeão mundial de Rally Raid (W2RC), o principal campeonato do rali cross-country internacional, logo em sua segunda temporada completa.

Com incentivo do pai, o paulista, herdeiro da família Ermírio de Moraes, dona do Grupo Votorantim, começou no motocross. Dos 4 anos até os 21, participou de competições em moto. Entretanto, após uma lesão no quadril interromper a carreira, ele decidiu competir no off-road, onde constrói uma trajetória vitoriosa.

Pela Fórmula 1, além do campeão Norris, Oscar Piastri, terceiro colocado na temporada, também esteve presente na cerimônia. Por outro lado, Max Verstappen, vice-campeão, ficou de fora do evento por compromissos com a Red Bull, sua equipe.

Outras categorias do automobilismo mundial, como kart, Formula E e Endurance também foram homenageadas durante a Festa de Gala da FIA.