Flamengo enfrenta Pyramids de olho na final contra o PSG na Copa Intercontinental

De olho numa vaga na final da Copa Intercontinental, o Flamengo enfrenta o Pyramids, do Egito, em sua segunda aparição na competição organizada pela Fifa e que terá em disputa a Copa Challenger. O jogo começa às 14h (de Brasília), deste sábado, no estádio Ahmad bin Ali, em Al Rayyan, no Catar. Após a vitória por 2 a 1 na estreia diante do Cruz Azul, do México, o time brasileiro sonha vencer esta semifinal para decidir o título contra o Paris Saint Germain.

Atual campeão da Copa Libertadores, o Flamengo levantou o troféu do 'Dérbi das Américas', ao bater o Cruz Azul, vencedor da última Liga dos Campeões da Concacaf. O Pyramids garantiu sua vaga no torneio depois de conquistar a Liga dos Campeões da África e alcançou as semifinais, ao superar por 3 a 0 o Auckland City, da Austrália, e por 3 a 1 o Al-Ahli, da Arábia Saudita.

O vencedor deste confronto semifinal vai à final diante do badalado PSG, atual vencedor da Liga dos Campeões da Europa. O time francês, entre junho e julho, sagrou-se vice-campeão da primeira Copa do Mundo de Clubes organizada pela FIFA e disputado nos Estados Unidos. Na final era apontado como favorito, mas acabou perdendo por 3 a 0 para o Chelsea, da Inglaterra. A decisão acontecerá na próxima quarta-feira, a partir de 14h, também na cidade de Al Rayyan.

O técnico Filipe Luís adotou um clima de mistério para definir o time, insinuando que pode preservar alguns jogadores pensando em uma possível classificação para a final. Ele levantou a possibilidade de fazer alterações em relação ao time da estreia.

"Não posso adiantar nada para vocês. Nosso elenco tem jogadores com mais de 30 anos e a recuperação depois de três dias não é completa. Nosso adversário descansou para jogar esse jogo e nós não. Temos que achar uma equipe competitiva, sólida e fresca", disse o técnico.

Diante deste cenário, o lateral-esquerdo Ayrton Lucas pode ser a principal novidade. Ele é cotado para substituir o experiente Alex Sandro, que permaneceu em campo durante os 90 minutos contra o Cruz Azul. No mais, a defesa deve ser a mesma, inclusive com Léo Ortiz no meio da defesa, com Danilo ficando como opção no banco.

O tripé de meio-campo formado por Erci Pulgar, Jorginho e Arrascaeta deve ser mantido, mas alguma mudança poderia acontecer no ataque com a entrada de Luiz Araújo ou Plata. O certo é que Filipe Luís quer 'dar minutagem' para o centroavante Pedro, que treinou durante a semana. Ele está recuperado de uma grave lesão na coxa esquerda e tem chance de fazer seu retorno aos gramados, afastado desde o dia 22 de outubro.

"O Pedro voltou com a mesma confiança e mesma alegria, superando até aquela lesão no braço. Ele é um jogador importante e espero que ele participe um pouco deste jogo", explicou Filipe Luís. O técnico também rasgou elogios ao adversário egípcio: "É um time que conta com jogadores experientes, alguns jogam na Europa, têm muita força física e agora conta com muito investimento por trás. É um time que devemos respeitar e temos que encarar este jogo com muita seriedade.".

O time egípcio é comandado pelo croata Krunoslav Jurcic, que assumiu em 2023. O treinador tem como referência o atacante congolês Fiston Mayele, atual artilheiro com oito gols anotados na temporada.

Jurcic admitiu conhecer pouco do time brasileiro, mas classificou a partida como a mais importante da história do clube. "Sei muito de futebol brasileiro, mas vi poucos jogos do Flamengo. Acho que assisti as últimas quatro partidas. É um time que tem grandes nomes. Talvez não tenhamos jogadores tão experientes, mas tenho respeito pelo Flamengo. Este é o jogo mais importante da história do Pyramids", disse o croata.

O atacante brasileiro Ewerton Silva, de 28 anos, é um dos destaques do Pyramids. Revelado pelo São Bernardo-SP e com grande parte da carreira construída no exterior, ele foi contratado em julho após passagem pelo Baník Ostrava, da República Checa, por 2,8 milhões de euros (cerca de R$ 18 milhões na época), tornando-se a contratação mais cara da história do clube egípcio.

O time conta ainda com Mostafa Mohamed Zaki Abdelraouf no ataque, conhecido como Mostafa Zico. O egípcio adotou o apelido em homenagem a Zico, maior ídolo da história do Flamengo, que liderou a campanha vitória do Mundial de 1981.

FICHA TÉCNICA

FLAMENGO X PYRAMIDS

FLAMENGO - Rossi; Varela, Léo Ortiz, Léo Pereira e Ayrton Lucas (Alex Sandro); Erick Pulgar, Jorginho e Arrascaeta; Carrascal, Bruno Henrique e Samuel Lino. Técnico: Filipe Luís.

PYRAMIDS - El Shenawy; Chibi, Osama Galal, Ahmed Samy e Mohamed Hamdi; Lasheen, Blati Touré e Zalaka; Ewerton Silva, Fiston Mayele e Mostafa Zico. Técnico: Krunoslav Jurcic.

ÁRBITRO - Al Jassim Abdulrahman (Catar).

HORÁRIO - 14h.

LOCAL - Estádio Ahmad bin Ali, em Al Rayyan, no Catar.