Tenista é suspenso por 20 anos por esquema de manipulação no qual teria recebido US$ 44 mil

O francês Quentin Folliot, de 26 anos, foi suspenso pela Agência Internacional de Integridade do Tênis (ITIA) por 20 anos depois de ser considerado culpado por participação em esquema de manipulação de resultados. Segundo a entidade, que anunciou a punição na última quinta-feira, 11, ele também deverá pagar uma multa de US$ 170 mil (R$ 378 mil) e devolver mais de US$ 44 mil (R$ 238 mil).

De acordo com a investigação da ITIA, Folliot era um personagem central de uma rede de jogadores que operavam em nome de um sindicato de manipulação de resultados. O tenista negou 30 acusações relacionadas a 11 partidas de tênis entre 2022 e 2024, mas 27 foram mantidas após audiência.

Além disso, o francês, que alcançou o número 488 no ranking da ATP em 2022, cometeu 27 violações do Programa Anticorrupção do Tênis. Ele é o sexto jogador a ser condenado por esta investigação.

"As acusações incluíam o planejamento de resultados das partidas, recebimento de dinheiro para não dar os melhores esforços para fins de apostas, oferecer dinheiro a outros tenistas, fornecimento de informações privilegiadas, conspiração para corrupção, falha em cooperar com uma investigação da ITIA e destruição de provas", diz um trecho do comunicado da ITIA.

Durante o período de suspensão, Folliot está proibido de jogar, treinar ou participar de qualquer evento de tênis autorizado ou sancionado pelos membros da ITIA (ATP, ITF, WTA, federações nacionais de tênis, Wimbledon e USTA) ou qualquer associação nacional. Como ele foi suspenso provisoriamente em 17 de maio de 2023, a sanção é retroativa e segue até 16 de maio de 2044, quando o tenista terá 45 anos.

Depois do anúncio da suspensão, o tenista publicou uma foto icônica do jogador de futebol Mario Balotelli, ex-Manchester City, em que ele tirou a camisa na comemoração de um gol e exibiu uma camiseta por baixo com os dizeres "Por que sempre eu?", em resposta às críticas que recebia.

Folliot, que já foi considerado uma promessa do tênis francês, jogou profissionalmente pela última vez em março de 2024, na Bahia, quando foi derrotado na primeira rodada do M25 de Feira de Santana.