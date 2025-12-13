PSG poupa titulares e vence o Metz antes da decisão do Intercontinental com o Flamengo

O Paris Saint-Germain entrou em campo com formação alternativa e venceu o Metz por 3 a 2 neste sábado, no estádio Saint-Symphorien, pela 16ª rodada do Campeonato Francês, em seu último compromisso antes da decisão da Copa Intercontinental com o Flamengo.

Entre os atletas considerados titulares, apenas quatro iniciaram o jogo: o goleiro Safonov, o zagueiro Pacho, o volante Vitinha e o meia Fabián Ruiz. A opção por preservar nomes importantes reforça a prioridade dada pelo clube francês à final intercontinental, assim como já havia indicado o técnico Luis Enrique.

Outros jogadores considerados titulares foram utilizados apenas no decorrer da partida. Kvaratskhelia e Doué entraram no segundo tempo, enquanto João Neves e Nuno Mendes permaneceram no banco de reservas durante todo o confronto. Barcola, frequentemente acionado pelo treinador, só participou dos minutos finais.

O PSG também teve desfalques importantes. Marquinhos ficou fora por conta de uma lesão muscular, Dembélé não atuou devido a um quadro de virose, e o lateral-direito Hakimi segue em recuperação de uma lesão no tornozelo, com retorno previsto apenas para 2026.

Mesmo com a formação mista, o time parisiense controlou amplamente o primeiro tempo, encerrando a etapa inicial com mais de 70% de posse de bola. O domínio se transformou em vantagem aos 31 minutos, quando Gonçalo Ramos aproveitou cruzamento de Kang-in Lee para abrir o placar.

O segundo gol saiu aos 39. Ndjantou recebeu passe de Mbaye e apenas empurrou para o fundo da rede. O Metz ainda conseguiu reagir antes do intervalo, aos 42, quando Deminguet aproveitou o rebote e finalizou forte para diminuir.

Na volta do intervalo, o PSG passou a utilizar mais peças do elenco principal e voltou a ampliar aos 18. Doué arrancou em velocidade, invadiu a área e marcou o terceiro gol da equipe visitante. O Metz ainda pressionou na reta final e voltou a marcar com Tsitaishvili, mas não conseguiu evitar a vitória parisiense.

Com o resultado, o Paris Saint-Germain passa a focar no duelo com o Flamengo na decisão da Copa Intercontinental, marcada para esta quarta-feira, às 14h (de Brasília).