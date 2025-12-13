Danilo reconhece favoritismo do PSG e Léo Pereira vibra com 'melhor fase da carreira'

Classificado para a final da Copa Intercontinental neste sábado, o Flamengo iniciou a projeção da decisão com o Paris Saint-Germain. Após a vitória na semifinal, Danilo adotou um discurso de respeito ao adversário europeu e reconheceu o favoritismo do time francês no confronto decisivo.

"Existe uma diferença na intensidade nos jogos do futebol brasileiro para os europeus. A forma de se disputar futebol ainda é melhor, e os melhores estão na Europa", afirmou.

Danilo também destacou as características do elenco parisiense e classificou o duelo como um grande desafio para o Flamengo. "Eles são os favoritos, têm jogadores potentes e rápidos. Vai ser um jogo bonito de se jogar", avaliou.

Apesar de reconhecer o peso do adversário, o defensor afirmou que o Flamengo encara os elogios e o respeito vindos do lado europeu como reconhecimento pelo trabalho desenvolvido. "Entendo como uma forma respeitosa de reconhecer a qualidade do Flamengo. É muito mérito nosso receber esse tipo de elogio por tudo o que temos feito", disse.

Na sequência, o discurso rubro-negro ganhou um tom mais confiante com Léo Pereira. O zagueiro ressaltou o momento pessoal vivido na temporada e a preparação para a decisão. "Foi o melhor ano da minha carreira, física e mentalmente. Estou focado e preparado em todos os aspectos", afirmou.

Léo Pereira também lembrou experiências recentes do Flamengo em confrontos internacionais para reforçar que a equipe pode competir em alto nível. "Fizemos grandes partidas no Mundial, ganhamos do Chelsea e não ficamos devendo nada para ninguém. Sofremos gols que serviram de aprendizado", analisou.

Por fim, o defensor reforçou que o Flamengo entra em campo para disputar o título, independentemente do favoritismo apontado. "Precisamos entrar para ganhar. Não existe fórmula mágica. Vamos viver o jogo. Se for na raça, vai ser", concluiu.