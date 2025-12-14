Estudiantes supera Racing nos pênaltis, conquista o Clausura e garante vaga na Libertadores

O Estudiantes é o campeão do Torneo Clausura do Campeonato Argentino. Neste sábado, no estádio Único Madre de Ciudades, em Santiago del Estero, a equipe de La Plata venceu o Racing nos pênaltis após empate por 1 a 1 no tempo normal e na prorrogação, assegurando o título e uma vaga direta na fase de grupos da Copa Libertadores de 2026.

O Estudiantes esteve muito perto da derrota no tempo regulamentar. A equipe saiu atrás no placar e só conseguiu levar a decisão adiante aos 47 minutos do segundo tempo, quando Carrillo apareceu bem na área após cobrança de falta e cabeceou firme para empatar a partida e forçar a prorrogação.

No tempo normal, o confronto foi equilibrado e de poucas chances claras. O Racing teve ligeira superioridade na posse de bola na primeira etapa e criou suas melhores oportunidades com Vergara, que arriscou finalizações de fora da área e obrigou Muslera a realizar boas defesas. Ainda assim, sem grande volume ofensivo.

O Estudiantes, por sua vez, foi mais perigoso quando conseguiu chegar ao ataque. Carrillo teve a principal chance ainda no primeiro tempo, ao receber dentro da área com espaço, mas finalizou mal e mandou para fora, desperdiçando a oportunidade de abrir o placar.

Na etapa final, o duelo seguiu disputado até que o Racing conseguiu sair na frente. Em jogada de velocidade, Adrián Martínez foi lançado, ganhou da marcação, driblou Muslera e finalizou por cobertura para marcar um belo gol, colocando o Racing em vantagem quando o empate parecia se encaminhar.

Atrás do placar, o Estudiantes precisou se lançar ao ataque e conseguiu a igualdade nos acréscimos. Aos 47 minutos, após cobrança de falta, Carrillo subiu livre e testou firme para empatar e levar a decisão para a prorrogação.

No tempo extra, o Estudiantes adotou postura mais ofensiva após as mudanças promovidas pelo treinador e esteve perto da virada ainda no primeiro tempo da prorrogação, quando Alario finalizou por cima dentro da área. Na segunda etapa, o desgaste físico reduziu o ritmo do jogo, e a definição acabou ficando para a disputa de pênaltis.

Nas cobranças, o equilíbrio se manteve até as alternadas. Pardo acertou a trave na cobrança decisiva, garantindo a vitória do Estudiantes e o título do Torneo Clausura, além da premiação de US$ 500 mil (cerca de R$ 2,7 milhões). Antes, Cetre e Martinera haviam parado nos goleiros.

O título também teve um significado especial fora de campo. Presidente do Estudiantes, Juan Sebastián Verón acompanhou a decisão das arquibancadas e comemorou a conquista ao lado dos torcedores. O ex-jogador cumpre punição imposta pela AFA.

Com a conquista, o Estudiantes confirmou presença na próxima edição da Libertadores, juntando-se a Boca Juniors, Lanús, Argentinos Juniors, Platense, Rosario Central e Independiente Rivadavia entre os representantes argentinos. Já o Racing ficou com a vaga na Sul-Americana.