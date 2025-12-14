Vasco defende vantagem sobre o Fluminense para ir à final da Copa do Brasil

A vitória de virada por 2 a 1 no jogo de ida deixou o Vasco com o caminho mais claro para voltar a uma decisão de torneio nacional depois de 14 anos. O clube de São Januário joga pelo empate diante do Fluminense para ir à final da Copa do Brasil, neste domingo, às 20h30, no Maracanã, no Rio de Janeiro, pelo jogo de volta das semifinais.

A última final disputada pelo Vasco foi em 2011, quando conquistou o título inédito sobre o Coritiba. Desde então, sofreu com rebaixamentos e pouco foi protagonista no cenário nacional. A chance de disputar novamente um título serve de combustível para o clube, na sua nova era após fracasso com a SAF.

Do outro lado, o Fluminense se apega a outros jogos da mesma edição. No duelo das quartas de final, também saiu atrás no primeiro jogo para o Bahia e reverteu a situação dentro de casa. Além disso, está invicto há nove partidas como mandante na temporada e ainda não foi derrotado em casa sob o comando de Zubeldía. O primeiro jogo, também disputado no Maracanã, teve mando vascaíno.

Para ir à decisão, o Fluminense terá que vencer por dois ou mais gols de diferença nos 90 minutos. Em caso de empate no agregado dos placares, a vaga na finalíssima será decidida nos pênaltis. Quem avançar, encara o vencedor do confronto entre Corinthians e Cruzeiro. O time paulista tem a vantagem de 1 a 0 e, assim como o Vasco, joga pelo empate e diante de sua torcida, na Neo química Arena.

Para a decisão, Zubeldía terá a volta do atacante Canobbio, suspenso no jogo de ida. O time sentiu a ausência do uruguaio, uma vez que o mesmo está em ascensão e sendo destaque nesta reta final de temporada. Ele marcou 13 gols e deu cinco assistências na temporada, devendo entrar na vaga de Soteldo, que virou dúvida, saindo no segundo tempo com dores no quadril. Outra mudança que pode ser promovida pelo técnico é a entrada de Hércules na vaga de Nonato, único pendurado com dois cartões amarelos.

Zubeldía não se desesperou com a derrota e projetou a reação para o duelo da volta: "Vamos controlar a expectativa e trabalhar para passar. São 180 minutos e vamos definir aqui com mais torcedores nossos. Sempre com a mentalidade de precisar vencer, vamos em busca disso. Todas as semifinais são duras, mas não acabam em 90 minutos", frisou o treinador em coletiva.

Do outro lado, Fernando Diniz não deve fazer loucuras para escalar o Vasco, uma vez que não terá nenhum desfalque por suspensão. Mesmo tendo à disposição Vegetti, autor do gol da virada, o treinador não deve mexer na estrutura dos 11 iniciais. A única ausência continua sendo o lateral-esquerdo Lucas Piton - ele também está pendurado -, machucado, com isso Puma Rodríguez seguirá no time titular, improvisado.

Fernando Diniz não se apega à vantagem mínima construída e mantém pés no chão para o duelo da volta: "Só terminou o primeiro tempo. São 180 minutos e não tem nada ganho. Temos que ficar focados, procurar corrigir o que tivemos de errado no primeiro jogo e enfrentar o outro jogo com a máxima seriedade, respeitando o nosso adversário", disse o treinador na coletiva após o triunfo de quinta-feira.

FICHA TÉCNICA

FLUMINENSE X VASCO

FLUMINENSE - Fábio; Samuel Xavier, Thiago Silva, Freytes e Renê; Martinelli, Nonato (Hércules) e Lucho Acosta; Canobbio, Everaldo e Serna. Técnico: Luís Zubeldía.

VASCO - Léo Jardim; Paulo Henrique, Carlos Cuesta, Robert Renan e Puma Rodríguez; Barros, Thiago Mendes e Philippe Coutinho; Nuno Moreira, Rayan e Andrés Gómez. Técnico: Fernando Diniz.

ÁRBITRO - Wilton Pereira Sampaio (GO).

HORÁRIO - 20h30.

LOCAL - Maracanã, no Rio de Janeiro (RJ).