Corinthians tenta se reafirmar em casa contra o Cruzeiro para ir à final da Copa do Brasil

O Corinthians surpreendeu o Cruzeiro com uma vitória por 1 a 0 no Mineirão e espera usar a força da torcida na Neo Química Arena, a partir das 18 horas deste domingo, para chegar à final da Copa do Brasil. Embora tenha causado um número considerável de frustrações ao torcedor jogando em casa ao longo desta temporada, o time comandado por Dorival Júnior tem disputado o torneio mata-mata em outra rotação e inspira confiança até mesmo em quem testemunhou as péssimas partidas da equipe no Brasileirão.

Entre agosto de 2024 e abril de 2025, os corintianos permaneceram 23 jogos sem perder em Itaquera, até a derrota por 2 a 1 para o Huracán na primeira rodada da Sul-Americana, campeonato do qual acabaram eliminados ainda na primeira fase. Durante a atual temporada, o aproveitamento como mandante é de 58,33 %: 21 vitórias, nove empates e seis derrotas.

Um empate com o Cruzeiro não seria um problema porque também garante a classificação alvinegra, mas os tropeços desse tipo servem de alerta. Já a derrota por um gol de diferença leva a decisão aos pênaltis, e por vantagem maior que essa classifica os cruzeirenses. O sexteto dos capazes de derrotar o Corinthians na Neo Química nesta temporada é formado por Huracán, Fluminense, Red Bull Bragantino, Bahia, Flamengo e Ceará.

As últimas impressões deixadas em casa não foram das melhores, mesmo que não tenham terminado em derrota. Os empates por 2 a 2 e 1 a 1 com Botafogo e Juventude, respectivamente, foram mal digeridos pelos torcedores e contribuíram para o time despencar na tabela do Brasileiro, ao ponto de terminar o campeonato atrás do rival Santos, que brigou para não ser rebaixado durante a maior parte do ano.

Mesmo que sirva para a classificação, um empate não é o objetivo de Dorival Júnior, que não quer a proteção da vantagem como tônica da partida de volta. "Sinceramente, é uma vantagem muito importante, mas, se entrarmos em campo pensando em defendê-la, nós vamos correr um risco muito grande. Temos que ter consciência que nós vamos precisar ter algo a mais para que possamos consolidar a nossa classificação."

Dorival pode fazer mudanças no Corinthians, a depender da condição física de alguns jogadores. Uma das dúvidas é se Rodrigo Garro, recém-recuperado de um estiramento muscular do solear da perna direita, volta ao time titular após iniciar o primeiro jogo no banco. Yuri Alberto saiu com dores no Mineirão e é dúvida. Raniele, que sofreu um edema no tornozelo esquerdo em duelo com o Juventude, fica no máximo no banco.

Campeão da Copa do Brasil em 2010 (Santos), 2022 (Flamengo) e 2023 (São Paulo), o treinador corintiano tem o objetivo de igualar Felipão como técnico com mais títulos do torneio. O Corinthians também busca seu quarto título, o que permitiria igualar o número de conquistas do rival Palmeiras, hoje a quarta equipe na lista de maiores campeões, atrás de Grêmio e Flamengo, que dividem a segunda colocação, com cinco taças.

O maior campeão é o Cruzeiro, hexa da Copa do Brasil, mas sem vencê-la desde 2018, quando superou o Corinthians na final. Após a decepção de perder em casa, ainda mais na condição de favorito após o 3 a 0 aplicado sobre os corintianos no Brasileirão e pelo bom momento que vivia, o time comandado por Leonardo Jardim tenta repetir o que fez fora de casa nas outras fases do torneio.

Os cruzeirenses venceram o Vila Nova em Goiânia, o CRB em Alagoas e o rival Atlético-MG na Arena MRV. A partida como visitante contra os atleticanos foi na rodada de ida. Já as outras duas foram na volta, mas o time celeste não perdeu nenhuma delas.

Jardim vai ter que se virar sem dois jogadores do elenco, que viraram baixas durante o jogo de ida. O zagueiro Villalba sofreu lesão ligamentar no tornozelo esquerdo e está fora da partida decisiva deste domingo. Já o volante Lucas Romero se tornou desfalque porque recebeu o terceiro cartão amarelo.

"Temos alguns jogadores que vão jogar, diferentemente desses dois. Temos o Wallace, temos o Henrique, que podem fazer essa função. Temos também, em termos do Villalba, o Jonathan, que acabou por fazer os segundos 45 minutos. Isso não me preocupa porque o elenco, ao longo da temporada, já mostrou que, em uma saída ou outra, temos jogadores para substituir essas saídas", avaliou o treinador.

FICHA TÉCNICA

CORINTHIANS X CRUZEIRO

CORINTHIANS - Hugo Souza; Matheuzinho, André Ramalho, Gustavo Henrique e Matheus Bidu; José Martínez, Maycon, Breno Bidon e Carillo (Rodrigo Garro); Memphis Depay e Yuri Alberto (Gui Negão). Técnico: Dorival Júnior.

CRUZEIRO - Cássio; William, Fabrício Bruno, Jonathan Jesus e Kaiki Bruno; Henrique (Wallace), Lucas Silva, Christian e Matheus Pereira; Kaio Jorge e Arroyo. Técnico: Leonardo Jardim.

ÁRBITRO - Rodrigo Jose Pereira de Lima (PE).

HORÁRIO - 18 horas.

LOCAL: Neo Química Arena, em São Paulo (SP).