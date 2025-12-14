Spurs surpreendem Thunder no retorno de Wembanyama e decidem a NBA Cup contra os Knicks

Victor Wembanyama retornou ao San Antonio Spurs após uma ausência de 12 jogos e fez a diferença diante do quase imbatível Oklahoma City Thunder. O astro anotou 22 pontos, pegou nove rebotes e liderou a equipe do Texas na vitória por 111 a 109, na noite deste sábado, em Las Vegas, pelas semifinais da NBA Cup.
Com o resultado, os Spurs vão decidir o título da NBA Cup diante do New York Knicks, que passou pelo Orlando Magic por 132 a 120, também neste sábado. A decisão, que será realizada nesta terça-feira (16), coroará um campeão inédito da terceira edição do torneio, já que Los Angeles Lakers e Milwaukee Bucks levaram os troféus anteriores.
A derrota na semifinal traz um gosto amargo para o Oklahoma City Thunder, atual campeão da NBA e vice-campeão da NBA Cup no ano passado. A franquia liderada por Shai Gilgeous-Alexander tem a melhor campanha desta temporada e perdeu apenas sua segunda partida de 26 disputadas até aqui. A última derrota do Oklahoma havia sido em 5 de novembro, para o Portland Trail Blazers - desde então foram 16 vitórias consecutivas.
Gilgeous-Alexander foi o destaque do Thunder com 29 pontos, enquanto Chet Holmgren e Jalen Williams marcaram 17 cada um. Já Wembanyama, ovacionado com gritos de "MVP" da torcida dos Spurs, fez 22 pontos em 21 minutos em quadra, mesma pontuação dos companheiros De'Aaron Fox e Stephon Castle. Devin Vassell anotou 23 pontos. Wembanyama, que vinha de uma distensão na panturrilha esquerda, começou no banco e teve sua minutagem em quadra controlada, o que não o impediu de levar sua equipe à vitória.
"Este não é um jogo típico da temporada regular", disse Wembanyama. "Sabíamos que se perdêssemos, estaríamos fora. E sabe, algumas pessoas nascem para esses momentos. Outras não. Mas nós definitivamente nascemos", acrescentou o astro dos Spurs.
Na outra partida realizada na T-Mobile Arena, Jalen Brunson marcou 40 pontos, sua melhor marca na temporada, e comandou o New York Knicks na vitória por 132 a 120 sobre o Orlando Magic, o nono triunfo da franquia nos dez últimos jogos, garantindo a outra vaga na final da NBA Cup.
Além de converter 16 de 27 arremessos, Brunson também contribuiu com oito assistências. Karl-Anthony Towns fez 29 pontos e OG Anunoby marcou 24 para o Knicks. O destaque do conjunto da Flórida foi Jalen Suggs, que marcou 26 pontos até ser substituído no quarto período com dores no quadril esquerdo. Paolo Banchero anotou 25 pontos e Desmond Bane marcou 18. Franz Wagner, astro da equipe, está lesionado.
A atuação de gala de Brunson fez com que o técnico dos Knicks, Mike Brown, recomendasse seu astro ao prêmio de melhor jogador da temporada. "Ele facilita o jogo para todos e é isso que se espera de um MVP. No fim das contas, ele carrega o time para a vitória. Espero que vocês, da mídia, e os fãs continuem falando dele como um MVP desta liga, porque é exatamente isso que ele é", disse Brown. "Você vê muitos outros ótimos candidatos que merecem, mas eu nunca ouço o nome de Jalen. O nome dele tem de ser um dos primeiros a ser mencionado."
Confira os resultados deste sábado pelas semifinais da NBA Cup:
New York Knicks 132 x 120 Orlando Magic
San Antonio Spurs 111 x 109 Oklahoma City Thunder
