Palmeiras segura o Corinthians após golear no primeiro jogo e conquista o Paulistão Feminino

O Palmeiras conquistou o Campeonato Paulista Feminino pela quarta vez neste domingo, 14. Apesar da derrota para o arquirrival Corinthians por 1 a 0 no estádio do Canindé, a equipe alviverde se sagrou campeã com graças à vitória por 5 a 1 conquistada no jogo de ida semana passada.

Este é o segundo título consecutivo do Palmeiras em cima do Corinthians. Em 2024, o time alvinegro venceu a ida por 1 a 0, as alviverdes ganharam por 2 a 1 na volta e triunfaram nos pênaltis. Foi ainda o quarto título palestrino na competição, tendo conquistado também em 2001 e 2022. O Palmeiras se igualou a Santos, Corinthians e Juventus como maior campeão do torneio estadual.

O jogo marcou a despedida da artilheira Amanda Gutierrez, que vai para o Boston Legacy dos Estados Unidos. Foi a 10ª partida da técnica Rosana Augusto no comando do Palmeiras, a primeira derrota e o segundo título - já que a equipe também foi campeã da Copa do Brasil sobre a Ferroviária há menos de um mês.

O primeiro tempo terminou sem gols. Precisando reverter o resultado, o Corinthians tentou pressionar e teve boa chance com Johnson logo aos dois minutos: a atacante escapou no costado da zaga e chutou cruzado cara a cara com a goleira Tapia, mas mandou para fora.

Depois, o Palmeiras conseguiu esfriar o jogo e equilibrar. O Corinthians seguiu buscando Johnson no lado direito do ataque, mas Tapia cortava antes da jogadora dominar. Por sua vez, o Palmeiras teve um lance de perigo com Tainá Maranhão, que deu uma meia-lua em Thaís Ferreira e chutou para defesa da arqueira Lelê.

Já nos acréscimos da primeira etapa, o Corinthians conseguiu a chance mais clara do jogo até então com Vic Albuquerque, que tabelou com Duda Sampaio e tocou na saída de Tapia. No entanto, a bola beijou o pé da trave e foi afastada pela zagueira Poliana. A primeira etapa foi bastante faltosa e as corintianas reclamaram de cera por parte das palmeirenses.

No começo do segundo tempo, o Corinthians abriu o placar, com Gabi Zanotti, convertendo pênalti sofrido por ela mesma. O Palmeiras tentou responder na sequência em chute da lateral Raíssa Bahia que foi para fora. O Corinthians, por sua vez, ensaiou uma pressão, mas pouco conseguiu ameaçar o gol adversário. Pelo meio, as trocas de passes não fluíam e a defesa levava a melhor, e pelo lado, os cruzamentos paravam na goleira alviverde.

Com isso, o Palmeiras foi valorizando a vantagem e ficando confortável. Em contra-ataque, Raíssa Bahia teve mais uma chance e chutou forte, mas Lelê espalmou. Aos 38 minutos do segundo tempo, a volante Espinales chegou a empatar em belo voleio, mas a arbitragem apontou impedimento.

Com o tempo para marcar três gols e tentar levar o jogo para os pênaltis se esgotando, as atletas do Corinthians sentiram a difícil missão. Por sua vez, as palmeirenses tiveram mais alguns contra-ataques à disposição, mas não empataram. Brena chegou a levar o segundo cartão amarelo e ser expulsa por comemorar antes do final do jogo. Nada que impedisse a festa das palestrinas com o título.

FICHA TÉCNICA:

CORINTHIANS 1 X 0 PALMEIRAS

CORINTHIANS: Lelê; Érika (Letícia Monteiro), Mariza, Thaís Ferreira; Dayana Rodríguez (Gi Fernandes), Duda Sampaio, Andressa Alves (Tamires), Vic Albuquerque (Ivana Fuso), Gabi Zanotti, Jaque Ribeiro (Ariel Godoi), Johnson (Gisela Robledo). Técnico: Lucas Piccinato.

PALMEIRAS: Kathe Tapia; Fê Palermo, Poliana, Pati Maldaner, Raíssa Bahia; Ingryd (Espinales), Andressinha (Diany), Ana Guzmán (Greicy Landázury), Brena (Isadora); Tainá Maranhão (Soll), Amanda Gutierres. Técnica: Rosana Augusto

GOLS: Gabi Zanotti, aos 5 minutos do segundo tempo.

CARTÕES AMARELOS: Érika e Jaque Ribeiro (Corinthians); Espinales (Palmeiras).

CARTÃO VERMELHO: Brena (Palmeiras).

ÁRBITRA: Daiane Muniz.

LOCAL: Estádio do Canindé, em São Paulo.